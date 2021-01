Ikea stoppt Verkauf von Mehrkorn-Knäckebrot

HOFHEIM (dpa-AFX) - Ikea hat den Verkauf eines Mehrkorn-Knäckebrots in Deutschland und der Welt eingestellt.



Man habe sich Ende Dezember entschlossen, den Verkauf des Knäckebrots "Flerkorn" in der 250-Gramm-Packung in allen Ikea-Märkten weltweit zu stoppen, teilte eine Sprecherin von Ikea Deutschland am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit, nachdem zuvor einige skandinavische Medien über die Maßnahme berichtet hatten. Der Ikea-Sprecherin zufolge enthielt das Produkt eine geringe Menge an Sesamsamen, die möglicherweise Rückstände eines Pestizids aufwiesen, das wiederum das Gas Ethylenoxid enthält. Eine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher bestand demnach nicht.

Der Verkaufsstopp sei mit der zuständigen Behörde im Ikea-Heimatland Schweden vereinbart worden, erklärte die Sprecherin. Die Entscheidung der Behörde gelte für alle EU-Märkte. Berichte, dass Kunden negative gesundheitliche Folgen durch den Verzehr beobachtet hätten, habe Ikea nicht erhalten./trs/DP/fba