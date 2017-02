Ihre königliche Hoheit Prinzessin Haya und ihre Kinder spenden 40 Mio. USD in Erinnerung an seine Majestät, den verstorbenen König Hussein Bin Talal und ihre Majestät, die verstorbene Königin Alia Al Hussein zur Bekämpfung von Hunger und Armut im Köni...

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Ihre königliche Hoheit Prinzessin Haya Bint Al Hussein, Ehefrauvon seiner Majestät Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai,und ihre Kinder, seine Hoheit Sheikha Al Jalila Bint Mohammed AlMaktoum und Sheikh Zayed Bin Mohammed Al Maktoum, spenden heute 28Mio. jordanische Dinar (circa 40 Mio. USD) zur Erinnerung an seineMajestät, den verstorbenen König Hussein Bin Talal und ihre Hoheit,die verstorbene Königin Alia Al Hussein.Seine Majestät König Hussein ist am 7. Februar 1999 verstorben undihre Majestät Königin Alia am 9. Februar 1977.Tkiyet Um Ali war ursprünglich die Idee von ihrer Majestät, derverstorbenen Königin Alia Al Hussein vor mehr als 40 Jahren; siehatte sich noch kurz vor ihrem Tod mit dieser Idee beschäftigt. ImJahr 2003 hat ihre königliche Hoheit Prinzessin Haya, die noch überdie ursprünglichen Dokumente verfügte, Tkiyet Um Ali, die erste nichtstaatliche Organisation gegründet, um kontinuierlicheNahrungsmittelhilfe anzubieten, indem warme Mahlzeiten ausgegeben undLebensmittelpakete verteilt werden zusätzlich zu humanitärerLebensmittelhilfe für die Unterprivilegierten in Jordanien.Tkiyet Um Ali verfolgt das Ziel eines Jordaniens frei von Hungerdurch die Bereitstellung kontinuierlicher Lebensmittelhilfe fürFamilien, die in extremer Armut leben. Im Mai 2013 hat Tkiyet Um Aliein Projekt zur Ausmerzung von Hunger gestartet, um Familien, die inextremer Armut leben, kontinuierlich Lebensmittelhilfe anzubieten.Aktuell ernährt Tkiyet Um Ali 18.000 Haushalte, die als Familienanerkannt wurden, die unter der Armuts-und Hungergrenze leben."Die Spende erfolgt zu einer Zeit, in der sich dieErnährungsunsicherheit in Jordanien nach der syrischenFlüchtlingskrise verdreifacht hat", sagte ihre königliche HoheitPrinzessin Haya, Vorsitzende von Tkiyet Um Ali. "Wir haben vor KurzemFeldstudien durchgeführt, die belegen, dass heute rund 30.000jordanische Familien von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen sind.Es besteht daher der dringende Bedarf, weitere 10.000 Haushalte zuerreichen."Tkiyet Um Ali verfolgt das Ziel, diese 30.000 Familien im gesamtenKönigreich zu versorgen. Daher hat ihre königliche Hoheit PrinzessinHaya eine Task Force gebildet, die von ihrem Bruder, seinerköniglichen Hoheit Prinz Ali Bin Al Hussein, und von Hussein AlMajali und Herrn Zaid Al Hamdan geleitet wird, die die Anlaufphaseüberwachen und sicherstellen, dass die notwendige logistische Hilfeauf offizieller Basis bereitgestellt wird."Dieses Jahr begehen wir den 18. Todestag seiner königlichenMajestät, des verstorbenen Königs Hussein Bin Talal, und den 40.Todestag ihrer königlichen Majestät, der verstorbenen Königin Alia AlHussein. Beide waren vor allem Personen, die sich um Humanitätbemühten", sagte ihre königliche Hoheit Prinzessin Haya. "Es gibtkeine angemessenere Art, ihr Leben zu feiern und ihr Erbeweiterzuführen, als etwas zu tun, das sie selbst getan hätten."Tkiyet Um Ali ist nach Ihrer Majestät der Königin Alia ("um Ali")benannt und wird durch die islamische Idee der Ausgabe vonLebensmitteln an die Armen geleitet, während auch sozialeVerantwortung gegenüber den weniger Privilegierten gezeigt wird. IhreMajestät Königin Alia wird in Jordanien liebevoll die "Mutter derArmen" genannt.Pressekontakt:E-Mail: hrhdubai@theproffice.comTelefon: +44 020 7284 6969Original-Content von: Office of HRH Princess Haya Bint Al Hussein, übermittelt durch news aktuell