"Ihre Wahl 2017: Die Hearings": Der WDR im Austausch mit seinem Publikum

Köln (ots) -Am 14. Mai wählt NRW einen neuen Landtag - es ist der letzteStimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Schon oft hattedie Wahl in Nordrhein-Westfalen Signalwirkung für den Bund.Bevor der WDR in die heiße Phase der Wahlberichterstattung tritt,sucht er den direkten Kontakt zu den Bürgern: Welche Themen sindihnen wichtig? Wonach treffen sie ihre Wahlentscheidung? Und waswünschen sie sich von der Berichterstattung?Erstmals veranstaltet der WDR deshalb Hearings im Vorfeld derLandtagswahlen in NRW: In Bielefeld, Düsseldorf, Schwerte und Münsterwerden Ende März und Anfang April jeweils 50 Bürgerinnen und Bürgeraus Nordrhein-Westfalen zu Diskussionsrunden geladen. ProminenteWDR-Vertreter aus Fernsehen, Hörfunk und Online-Redaktionendiskutieren mit ihrem Publikum. Mit dabei sind u.a. FernsehdirektorJörg Schönenborn, die Chefredakteurin der Hörfunk-LandesprogrammeJona Teichmann sowie die WDR-Chefredakteurinnen Angelica Netz, GabiLudwig und Sonia Seymour Mikich.Das auf Feldforschungen spezialisierte Dortmunder Institut CSI sorgtfür einen ausgewogenen Bevölkerungsquerschnitt und lädt Menschen ausallen Teilen das Landes, jeden Alters und Geschlechts und mitunterschiedlicher Bildung ein. An der Planung und Ausarbeitung einesGesprächsleitfadens wirkten auch die Medienforschung des WDR, derHörfunk und WDR.de mit - alle Redaktionen sollen für ihreVorwahlberichterstattung von den Ergebnissen der Hearingsprofitieren.Ergänzend dazu startet WDR.de eine Online-Befragung zu denwichtigsten Wahlthemen. So sollen, neben den Diskussionsrunden mitgeladenen Gästen, die Meinungen möglichst vieler User eingeholtwerden.Fotos unter ARD-Foto.de