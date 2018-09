Köln (ots) -"Deutschland - ein zerrissenes Land? - Was trennt uns, was bringt unszusammen?"WDR Fernsehen, Donnerstag, 27. September 2018, 20.15-21.45 UhrArm gegen Reich, Rechte gegen Linke, Flüchtlingsbefürworter gegenFlüchtlingsgegner, Unterschicht gegen Eliten, heimatverbundeneLandbevölkerung gegen weltoffene Städter - unser Land scheint derzeitzerrissen und geprägt von Unverständnis für die jeweils andere Seite.Manchmal wird aus diesem Gefühl auch blanker Hass, wie die Vorfällein Chemnitz gezeigt haben. Man pöbelt, beleidigt, bedroht, verletztMenschen und macht Angst - ohne scheinbar dafür gerade stehen zumüssen.Die soziale Schere öffnet sichSorgen und Unsicherheit suchen ein Ventil. Auch wenn es Deutschlandinsgesamt wirtschaftlich gut geht, fürchten sich viele vorJobverlust, sozialem Abstieg und auch vor Kriminalität. Menschenfühlen sich benachteiligt und haben längst nicht mehr das Gefühl,dass die Politik ihre Interessen vertritt.Deutschland werde, so der Psychologe Stephan Grünewald vom RheingoldInstitut, "trotz seines Wohlstandes als verwahrlostes Land erlebt:Marode Schulen, kaputte Autobahnen, No-Go-Areas, Geheim-Absprachenzwischen Politik und Industrie, eine sich immer weiter öffnendesoziale Schere, eine zunehmend gefühlte Unsicherheit im Alltag, indem die gewohnten Selbstverständlichkeiten mehr und mehrverschwinden." Manche Menschen hätten zudem das Gefühl, nicht mehrsagen zu dürfen, was sie empfänden, stellt BundestagspräsidentWolfgang Schäuble fest. Er fordert, die Ängste und Sorgen in derBevölkerung ernst zu nehmen.Was ist der Klebstoff unserer Gesellschaft?"Ihre Meinung", der Zuschauertalk mit Bettina Böttinger, will dieserStimmungslage auf den Grund gehen. Wir wollen die Bürger fragen: Wiegroß sind die Risse, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen?Trennen sie auch Freundes- und Kollegenkreise, Nachbarschaften undFamilien? Und: Was sind ihrer Meinung nach die Ursachen für dieseEntfremdung?100 Zuschauerinnen und Zuschauern diskutieren u.a. mit ThomasEiskirch, Oberbürgermeister Bochum (SPD), Stephan Grünewald,Diplom-Psychologe, Rheingold Institut, Diana Kinnert, CDU-Mitgliedund Autorin und Martin Schröder, Professor für Soziologie an derUniversität Marburg.Was können wir alle tun, um die Risse zu kitten? Was ist derKlebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält? Welche Brückenmüssen in unserem Heimatland Nordrhein-Westfalen gebaut werden, umunseren sozialen Zusammenhalt zu stärken, der bedroht ist durchwachsende Ungleichheit, Abstiegssorgen und Hetze gegen Migranten?Redaktion: Jessica Briegmann, Martin SuckowPressekontakt:WDR Presse und InformationPressedeskTel.: 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell