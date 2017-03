"Ihre Meinung": Türkischer Wahlkampf bei uns - Spaltet Erdogan Deutschland?

Köln (ots) -Nazibeleidigungen, Terrorismusvorwürfe, Beschimpfungen - dertürkische Staatschef Erdogan lässt kaum etwas aus, um seiner Wut überDeutschland Ausdruck zu verleihen. Trotzdem sind etwa zwei Drittelder Deutsch-Türken Erdogan-Anhänger. Wie ist das möglich? Geht dasüberhaupt, einerseits in einer Demokratie zu leben und andererseitsfür die Errichtung einer Diktatur zu stimmen? Sehen die Deutschen dieangeblich guten Seiten von Erdogan einfach nicht? Und wie ist das fürdie Deutsch-Türken, die nicht für Erdogan stimmen wollen? Immerwieder sagen sie, sie würden sich kaum mehr trauen, ihre Meinung lautzu sagen, würden angefeindet und ihre Familien in der Türkei seiengefährdet.Der Riss geht durch Freundschaften, Vereine und Familien. Vielefragen sich: Ist die Integration gescheitert? Warum bezeichnen vielein Deutschland geborene türkischstämmige Bürger Erdogan als "ihren"Präsidenten, obwohl sie ausschließlich einen deutschen Pass haben?Die Deutsch-Türken sind gespalten und nicht nur sie. In Deutschlandsind sich viele nicht einig, ob Erdogan und seine Minister hierauftreten sollen oder nicht. Sind diese Reden freie Meinungsäußerungoder einfach nur Wahlkampf für eine Diktatur?Bettina Böttinger diskutiert am 23. März, um 20.15 Uhr livemit Experten, Politikern und 100 Zuschauerinnen und Zuschauern imWDR Fernsehen.Zuschauer und Zuschauerinnen können sich unter ihremeinung@wdr.debewerben.Redaktion: Jessica Briegmann, Michael Heussenwww.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell