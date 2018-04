"Ihre Meinung": Heimat - Wer gehört dazu? / WDR Fernsehen, Donnerstag, 19.04.2018, 20.15 - 21.45 Uhr

Köln (ots) -Der Begriff "Heimat" ist eingezogen in die politische Debatte. Galt"Heimat" lange Zeit als verstaubt und rückwärtsgewandt, will diePolitik mit dem Begriff nun Identität stiften und Orientierungbieten. In NRW gibt es schon seit letztem Jahr ein Heimatministerium,nun haben wir auch eines auf Bundesebene. Allein in NRW sind bis zumJahr 2022 113 Millionen Euro für die Heimatpflege eingeplant. DasGeld soll laut der zuständigen Heimatministerin Ina Scharrenbach(CDU) nicht nur der Pflege deutscher Traditionen dienen, sondern auchfür islamische Kulturvereine zur Verfügung stehen.Die Renaissance des Heimatbegriffs ist auch eine Antwort der Politikauf die Verunsicherung vieler Menschen in Zeiten von Digitalisierung,Globalisierung und Flüchtlingen. Gerade die Flüchtlingssituationhabe wie ein Brennglas grundlegende gesellschaftliche Problemeaufgedeckt, sagte die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung. Kannaus der Renaissance des Begriffs neuer Zusammenhalt erwachsen, derMigranten und Flüchtlinge integriert? Oder führt die Betonung vonHeimat zu Ausgrenzung - ausgerechnet derjenigen, die ihre alte Heimatdurch Flucht verloren haben?"Heimat - Wer gehört dazu?" fragt Bettina Böttinger daher am19.4.2018 in der nächsten Ausgabe von "Ihre Meinung". Diesmal kommtdie Sendung live aus Paderborn, aus Ostwestfalen also, wo Traditionund Heimatgefühl noch fest verankert sind. Und wo auch eineVerunsicherung durch Flüchtlinge entstanden ist. Denn in der Näheliegt der Ort Oerlinghausen mit einem Flüchtlingsheim für abgelehnteAsylbewerber, die auf ihre Abschiebung warten. Seitdem in dem kleinenOrt laut Polizei die Einbruchsdiebstähle deutlich gestiegen sind,spricht eine ganze Region über die Asylpolitik. Und damit auch überdie Frage, wer zur Heimat dazu gehört und wer nicht.Gäste in der Sendung sind:Dr. Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident undIntegrationsminister NRWSevim Dagdelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Die LinkeChristian Schüle, Philosoph und Autor (u.a. "Heimat: EinPhantomschmerz")100 Zuschauerinnen und Zuschauer diskutieren bei "Ihre Meinung" live- untereinander und mit Politikern und Experten - auch darüber, wasHeimat heute überhaupt ist. Wie heikel die Diskussion über Heimatwerden kann, erlebte die Ministerin Scharrenbach, als ihrNRW-Heimatbotschafter Heino jüngst eine Platte mit Liedernüberreichte, die einst auch in einem SS-Liederbuch standen. WelcheTraditionen sind tabu - und wo verläuft die Grenze? Ist derHeimatbegriff offen für alle und für Veränderungen? Oder stehtdahinter eine Leitkultur, an die sich Fremde anpassen müssen, umheimisch zu werden?Die Hörfunkwelle WDR 5 überträgt die Sendung am 19.4.2018 live inihrem Programm.Redaktion: Jessica Briegmann, Martin SuckowFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell