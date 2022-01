IhreApotheken.de ist offizieller Partner des Deutschen Handball Bundes und von handball.net

Essen (ots) -Pünktlich zum Start der Handball-Europameisterschaft der Herren in Ungarn und der Slowakei hat IhreApotheken.de eine aufmerksamkeitsstarke Partnerschaft mit dem Deutschen Handball Bund (DHB) geschlossen. So ist IhreApotheken.de ab sofort "Offizieller Medical Partner" des DHB und damit berechtigt, das entsprechende Logo für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zu verwenden. IhreApotheken.de wird - stellvertretend für alle rund 7.000 teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken - in diesem Rahmen das breite Leistungsportfolio der Apotheken in den Spielarenen präsentieren.Handball zählt zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland: Knapp 760.000 Mitglieder sind in rund 4.200 Vereinen und 21.000 Mannschaften organisiert. Der DHB ist der größte Handballverband der Welt und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Die Spiele der Handball-Nationalmannschaften genießen bundesweit hohe Aufmerksamkeit. Das spiegelt sich nicht zuletzt in beträchtlichen TV-Quoten wider: 12 Millionen Fans verfolgten 2019 das WM-Halbfinale Deutschland gegen Norwegen live im TV. Das entspricht einem Marktanteil von sagenhaften 35 Prozent. Passend zur digitalen Ausrichtung wird IhreApotheken.de auch "Offizieller Partner" von handball.net, der neuen digitalen Heimat des DHB für ganz Handballdeutschland, mit heute bereits rund 4 Millionen Page Impressions im Monat. Eine direkte Verlinkung von dhb.de und handball.net auf IhreApotheken.de wird für entsprechenden Traffic sorgen.Darüber hinaus wirbt IhreApotheken.de auf attraktiven Werbeflächen des DHB. Hierzu gehört neben Banden- und Displaywerbung auch eine exponierte Werbefläche, die direkt auf dem Hallenboden angebracht ist und die Marke IhreApotheken.de für die Zuschauer bundesweit bekannt und erlebbar macht. Handball steht für Emotionalität, Bodenständigkeit und Fannähe. Die Spielerinnen und Spieler sind nahe an der Lebenswelt der Zuschauer, was sie zu glaubwürdigen und authentischen Botschaftern von IhreApotheken.de und damit für die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden stationären Apotheken macht."Der deutsche Handball hat insbesondere nach den großartigen Erfolgen 2007 und 2016 einen riesigen Aufmerksamkeitsschub erfahren. Wir freuen uns daher sehr, dass IhreApotheken.de nun offizieller Partner des DHB ist ", so NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck. "Die Partnerschaft ist der erste Schritt, IhreApotheken.de als starke Marke zu positionieren und bundesweit noch bekannter zu machen. Die mediale Strahlkraft dieser neuen Partnerschaft stärkt und profiliert die rund 7.000 Apotheken, die sich bereits im Zukunftspakt Apotheke zusammengeschlossen haben und auf IhreApotheken.de vertreten sind.""IhreApotheken.de ist ein stabiler Baustein in der medizinischen Versorgung unserer Nationalmannschaften - und das als ein digitaler Pionier der Branche. Diese Prozesse und das Netzwerk werden wir auch für unsere Abläufe nutzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes."Gesundheit und Sport gehören eng zusammen. Daher freue ich mich sehr über unsere tolle Partnerschaft mit dem DHB. Damit machen wir IhreApotheken.de als Marke für ein noch breiteres Publikum erlebbar", so Dr. Jan-Florian Schlapfner vom Zukunftspakt Apotheke.Die Handballeuropameisterschaft der Herren findet vom 13. - 30. Januar statt und wird von ARD und ZDF live im Fernsehen übertragen. Die Partnerschaft läuft zunächst für die kommenden drei Jahre.Pressekontakt:NOWEDA eGDr. Joachim Reinken0201 802 2660joachim.reinken@noweda.deOriginal-Content von: Zukunftspakt Apotheke, übermittelt durch news aktuell