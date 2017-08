Ihr direkter Draht zum Zoll/ Rufnummernverbund der Generalzolldirektion umfasst jetzt auch Nürnberg (FOTO)

Nürnberg,Bonn (ots) -Zum 1. September 2017 wird mit dem Standort Nürnberg ein weitererwichtiger Teil der Generalzolldirektion an den bestehendenGZD-Telefonverbund angeschlossen. Künftig erreichen Sie uns dann anden Standorten Bonn, Neustadt an der Weinstraße und Nürnberg unterder einheitlichen Rufnummer 02 28/ 3 03-0.Der Standort Nürnberg der Generalzolldirektion ist für Fragen desallgemeinen und besonderen Zollrechts zuständig. Außerdem befindensich dort Bereiche der Zentraldirektionen der GZD.Mit dem Anschluss des Standortes Nürnberg ändern sich auch dieDurchwahlnummern der dort eingesetzten Beschäftigten. DieErreichbarkeiten per Post und E-Mail bleiben unverändert.Die Zentrale Auskunft des Zolls in Dresden sowie die der übrigenStandorte erreichen Sie zunächst weiterhin unter den bekanntenRufnummern. Diese werden zeitlich versetzt ebenfalls in dengemeinsamen Rufnummernverbund aufgenommen. Hierzu werden wir Sierechtzeitig unterrichten.Weitere Informationen:Auskunft KraftfahrzeugsteuerMontag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr Telefon: 0351 44834-550E-Mail: info.kraftst@zoll.deAnfragen von PrivatpersonenZentrale Auskunft Telefon: 0351 44834-510 E-Mail:info.privat@zoll.deWeitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.zoll.de.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleStefan KirschTelefon: 0228/303 11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell