"Ihr Kalorien kommet!" - Schlemmen zu Weihnachten ohne schlechtes Gewissen (FOTO)

Lübeck (ots) -Alle Jahre wieder funkeln die weihnachtlichen Verführungen schonim Herbst aus den Supermarktregalen: Lebkuchen, Spekulatius Marzipanoder frisch gebrannte Mandeln - ohne diese Verlockungen wäreWeihnachten nicht Weihnachten. Die gute Nachricht: Wer schlau isst,kann ohne schlechtes Gewissen genießen. Mit einem neuen,individuellen Testverfahren lässt sich herausfinden, welcheLebensmittel der eigene Körper mit weniger Insulinausschüttungverstoffwechselt.Weihnachten ist auch ein Fest für den Insulinspiegel und damit fürHeißhungerattacken. Hier ein Stück Christstollen, dort ein StückSchokolade und abends ein Glas Glühwein - das wochenlange Schlemmenzieht eine Kettenreaktion nach sich. Denn wenn der Blutzucker starkschwankt, schwankt auch der Insulinspiegel und sorgt dafür, dass dasHungergefühl schnell wiederkommt. Und wer mehr Appetit hat, isst auchmehr und summiert die Kilos auf den Hüften.Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass es ganzindividuell ist, welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegelbeeinflussen. So konnte in einer Crossover Studie 2017 nachgewiesenwerden, dass der Blutzucker jedes Probanden anders auf verschiedeneBrotsorten reagierte und dafür die individuelle Zusammensetzung ihresso genannten Mikrobioms verantwortlich war. Hinter dem Mikrobiomstecken viele Millionen kleiner Bakterien in unserem Darm. Und diesessetzt sich bei jedem Menschen ganz unterschiedlich zusammen.Welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel negativ beeinflussen undwelche ihn wiederum auf einem konstanten Level und somit auch denHunger klein halten, lässt sich jetzt herausfinden: Entweder, indemjeder selbst ein Lebensmitteltagebuch führt und Blutzuckermessgeräteinsetzt, um festzuhalten, wann der nächste Hunger kommt und wie dieBlutzuckerwerte variieren. Oder aber, da die Auswertung nicht ganzeinfach ist, mithilfe eines Tests - wie beispielsweise in den USA vonDayTwo oder in Deutschland von MillionFriends(www.millionfriends.de). Letzteres hat sich die millionenfachvorkommenden Darmbakterien nicht nur zum Namen gemacht, sondern sichauch mit dessen Bedeutung in Bezug auf das Verhalten auf bestimmteLebensmittel auseinander. 'MillionFriends' ist aus dem Institut fürErnährungsmedizin der Universität zu Lübeck entstanden. DasStart-up-Unternehmen hat mit MillionFriends ein Programm entwickelt,mit dem jeder seine individuell optimale Ernährung bestimmen kann.Das Team besteht aus Ernährungsmedizinern und Ärzten derUniversität zu Lübeck und wird von Prof. Dr. med. Christian Sinaberaten. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen einepersonalisierte und gesundheitsfördernde Ernährung und damit eingesundes Altern zu ermöglichen. Das Konzept wurde 2018 zur Marktreifegebracht und wird laufend durch wissenschaftliche Studien begleitet.Auf diese Weise hat schon der ein oder andere herausgefunden, dasser beispielsweise Marzipan besser verträgt als Weißbrot, Nudelnbesser als Reis oder Gänsebraten besser als Lachs. Es muss also nichtalles Sünde sein, was uns an den besinnlichen Feiertagen so vielGenuss bereitet.Weitere Informationen zum Testverfahren finden Sie im Internetunter www.millionfriends.de