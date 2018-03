Ihr 1. Immobilienkauf: So wird er zum Erfolg

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In vielen Gesprächen stelle ich immer wieder gleich zu Beginn eine Sache fest: Viele mögliche Immobilienkäufer unterschätzen ihr Potenzial. Nur in den seltensten Fällen überschätzen sich mögliche Käufer hinsichtlich der finanziellen Möglichkeiten. Das mag sich für Sie erst einmal nicht unbedingt plausibel anhören. Doch meine persönliche Erfahrung hat in den vergangenen Jahren dieses Ergebnis geliefert.

1. Sie benötigen ein stabiles Einkommen

Diese Voraussetzung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Heiko Böhmer.