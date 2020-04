Ihnen kann wohl keine Krise etwas anhaben: Hier kommen zwei Top-Performer, die in den letzten 20 Jahren überzeugt haben!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In Zeiten wie diesen, wo sich die Börse nicht gerade von ihrer besten Seite zeigt, könnte man durchaus denken, dass Aktionäre ganz und gar nicht zu beneiden sind. Denn wenn die Kurse wie zuletzt so massiv in die Tiefe stürzen, dass es selbst hartgesottene Börsenprofis zum Staunen bringt, könnte man durchaus denken, eine Investition in Aktien war die schlechteste Idee, die man haben konnte.

Das mag durchaus zutreffend sein, wenn man auf sehr kurze Zeiträume blickt. Investoren aber, die ihren Aktien über Dekaden treu bleiben, können mit den richtigen Qualitätsunternehmen im Depot durchaus überragende Ergebnisse erzielen. Doch wie kann man solche Aktien finden, denen anscheinend keine Krise etwas anhaben kann?

Eine Möglichkeit besteht natürlich darin, zurückzublicken und herauszufinden, welche Aktien schon in der Vergangenheit eine hervorragende Performance gezeigt haben. Denn die Chance ist hier groß, dass sie die guten Ergebnisse auch in Zukunft fortschreiben können.

Blicken wir heute deshalb einmal kurz auf zwei Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren eine solch außergewöhnliche Kursentwicklung gezeigt haben.

Adidas

Eines unserer deutschen Vorzeigeunternehmen ist zweifelsohne der Sportartikelhersteller Adidas (WKN: A1EWWW), der weit über seinen Firmensitz Herzogenaurach hinaus bekannt ist. Eigentlich dürfte es kaum einen Ort auf der Welt geben, an dem sein Logo mit den drei Streifen nicht erkannt wird.

Kurzfristig betrachtet ist die Adidas-Aktie in der aktuellen Krise mächtig unter die Räder gekommen. Gegenüber ihrem absoluten Höchststand, den sie am 15.01.2020 mit 316,05 Euro erreichte, notiert sie aktuell mit 206,80 Euro (30.03.2020) gut 35 % darunter.

Wer Adidas also noch nicht so lange im Depot hat, wird wahrscheinlich im Moment tief im roten Bereich mit seinem Investment sein. Bei Anlegern allerdings, die sich schon vor zwei Dekaden die Adidas-Papiere ins Depot gelegt und bis heute gehalten haben, ergibt sich ein wesentlich erfreulicheres Bild.

Am 30.03.2000 kostete eine Adidas-Aktie gerade einmal 14,65 Euro. Und das bedeutet, dass sie, selbst wenn wir uns jetzt auf den so tief gefallenen derzeitigen Kurs beziehen, in den letzten 20 Jahren um sage und schreibe 1.312 % gestiegen ist.

Dieses Beispiel zeigt wieder einmal eindrucksvoll, wie sich eine langfristige Denkweise an der Börse positiv auszahlen kann, und dass es Aktien gibt, an denen anscheinend jede Krise ohne größere Blessuren vorübergeht.

NextEra Energy

Der amerikanische Konzern NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und ist außerdem einer der größten Energieproduzenten auf Basis von Solar und Windkraft in den USA. Doch NextEra Energy bezieht ergänzend zu den alternativen Energiequellen auch Strom von acht Atomreaktoren.

Wie schlägt sich die NextEra-Aktie aktuell? Auch die Papiere von NextEra Energy markierten dieses Jahr einen neuen Höchststand. Mit einem Kurs von 282,22 US-Dollar notierten sie am 04.03.2020 so hoch wie nie zuvor. Doch auch mit NextEra Energy ging es in der derzeitigen Korrektur bis auf 181,66 US-Dollar (23.03.2020) abwärts. Aktuell notiert die Aktie aber mit 242,10 US-Dollar (30.03.2020) nur gut 14 % unter ihrem Höchstkurs.

Und wie gestaltete sich der Kursverlauf der letzten 20 Jahre bei NextEra Energy? Am 30.03.2000 musste man für eine NextEra-Aktie 23,00 US-Dollar bezahlen. Betrachtet man den aktuellen Kurs, hat sie ihren Investoren also im letzten 20-Jahres-Zeitraum insgesamt eine Performance von 953 % geliefert.

Was kann man aus diesen Zahlen also ablesen? Viele Anleger überschätzen maßlos, was kurzfristig an der Börse passiert, aber unterschätzen, was langfristig mit soliden Unternehmen an Kursgewinnen möglich ist. Auch NextEra Energy ist also ein Beispiel dafür, dass es sinnvoll sein kann, an einem Investment über Dekaden festzuhalten!

