"Igitt, ich würde lieber erschossen werden, als mit so einem zu reden." // Die "Queen of Drags"-Stars lesen Hasskommentare aus dem Netz (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Viel zu früh am Start die Sendung. Besser ab 23 Uhr wegen demKinder- und Jugendschutz." "Darf man sagen, dass man das ekelerregendfindet oder wird man dann gleich verhaftet?" "Das sind Perverse! Washat das im TV verloren? Ekelhaft!!" "Igitt, ich würde liebererschossen werden, als mit so einem zu reden."Seit der ersten Folge der ProSieben-Show "Queen of Drags" gibt esviele Lovestorms für die Drag-Kultur, die ProSieben-Drag-Queens und"Queen of Drags". Gleichzeitig zeigt das Netz aber auch seinehässliche Fratze - mit Hasskommentaren, wie sie schlimmer kaum seinkönnen. In einem YouTube-Video lesen die Queens Aria Addams (22,Wolfsburg), Vava Vilde (30, Stuttgart) und Yoncé Banks (26,Paderborn) jetzt einen Teil der Hasskommentare. Aria Addams: "Ichfasse mir manchmal einfach an den Kopf, wenn wirklich schlimmeKommentare kommen, die unter die Gürtellinie gehen." Yoncé Banksergänzt: "Ich finde einfach, wir sollten toleranter sein. Jeder vonuns ist gut so wie er ist. Die Perücke geht am Ende des Abends wiederab und dann bin ich auch wieder ein Mann."Christoph Körfer, ProSieben-Sendersprecher und verantwortlich für dieProSieben-Zuschauerredaktion: "Man darf geschockt sein. Ungeniertpöbeln leider viele Nutzer gegen die Drag-Kultur, unsere Queens unddie ganze queere Community. Gegen diese Hasskommentare wollenProSieben und unsere Queens mit diesem Video ein Zeichen setzen.Gleichzeitig möchten wir uns bei allen bedanken, die Woche für Wocheuns mit ihren Kommentaren rühren: 'Mein Papa hat gerade erst einmalDragqueen gegoogelt. Damit habt ihr schon sicher einen Zuschauer dazugebracht, sich über das Thema zu informieren'."Das Video mit den Hasskommentaren auf YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=ckzMHTbIJ8gHalbfinale bei "Queen of Drags"Folge fünf von "Queen of Drags" (12. Dezember, 20:15 Uhr) wirdschaurig schön: Zum Motto "Horror und Halloween" inszenieren die DragQueens eine gruselige Varieté-Show. Weltstar La Toya Jacksonunterstützt als Gast-Jurorin Heidi Klum, Conchita Wurst und BillKaulitz. Welche Drag Queens können die Jury überzeugen und ziehen insFinale ein?Queen of Drags im Netz: Informationen rund um die Show sowie Bilderzum Download sind unter http://presse.prosieben.de/queenofdragsabrufbar, exklusive Videos zu den Drag Queens und weitereInformationen zur Show gibt's unterhttps://www.prosieben.de/tv/queen-of-drags.Gehörlosenuntertitel zu allen Folgen von "Queen of Drags" sind aufVideotext Seite 149 verfügbar.Während der Show hat der Zuschauer auch die Möglichkeit über das redbutton Portal von ProSieben noch tiefer in die faszinierende Welt derDrags einzutauchen - ganz einfach auf jedem Smart TV.Hashtag: #QueenOfDrags; Instagram: queenofdragsPodcast zur Show: "Was Gayt?! - Der offizielle QoD Podcast" - jedenFreitag."Queen of Drags" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH"Queen of Drags" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben undauf Joyn.