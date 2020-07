Igas Energy: Grund zur Freude?

Für die Aktie Igas Energy stehen per 25.07.2020, 02:00 Uhr 15.94 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Igas Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Igas Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Igas Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Igas Energy vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (190 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1055,02 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,45 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Igas Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,49 ist die Aktie von Igas Energy auf Basis der heutigen Notierungen 24 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,45) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -75,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Igas Energy damit 76,44 Prozent unter dem Durchschnitt (1,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,06 Prozent. Igas Energy liegt aktuell 76,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

