Ig Design: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Für die Aktie Ig Design stehen per 25.06.2020, 16:19 Uhr 527.8 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Ig Design zählt zum Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ig Design liegt bei einem Wert von 28,21. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 18,49) über dem Durschschnitt (ca. 53 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ig Design damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ig Design damit 8,73 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 3,28 Prozent. Ig Design liegt aktuell 15,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ig Design investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,69 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 18,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.