Ifresh: Da muss man staunen!

Für die Aktie Ifresh stehen per 29.04.2021, 22:54 Uhr 1.4 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Ifresh zählt zum Segment "Lebensmitteleinzelhandel".

Ifresh haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ifresh-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,08 USD. Der letzte Schlusskurs (1,4 USD) weicht somit +29,63 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,54 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Ifresh ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Ifresh-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Ifresh gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 580,67 insgesamt 1902 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ifresh konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Ifresh auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ifresh?

Wie wird sich Ifresh nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ifresh Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Ifresh Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken