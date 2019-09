Auch Ifo erwartet schrumpfende Wirtschaft im dritten Quartal

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch das Ifo-Institut rechnet mit einer weiter schrumpfenden Wirtschaftsleistung im Sommerquartal 2019 - und zwar in der Größenordnung wie im Frühjahr von minus 0,1 Prozent zum Vorquartal.



"Eine leichte Erholung im vierten Quartal und die starken plus 0,4 Prozent aus dem ersten Vierteljahr dürften dann plus 0,5 Prozent für das Gesamtjahr bedeuten", berichtete das Institut am Donnerstag in München.

Diese Prognose steht im Einklang mit den Vorhersagen der meisten Ökonomen. Allerdings sei die Prognose mit hohen Unwägbarkeiten verbunden. "So unterstellen wir, dass ein harter Brexit oder eine Eskalation des US-Handelskrieges ausbleiben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer "technischen Rezession". Es handelt sich in diesem Fall aber nur um eine sehr milde Rezession. Anders sähe es aus, wenn die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr schrumpft. Damit wird jedoch derzeit nicht gerechnet. Zuletzt war dies 2009 infolge der globalen Finanzkrise der Fall; seitdem hatte die deutsche Wirtschaft ununterbrochen mit teils kräftigen Wachstumsraten zugelegt. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am 14. November Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung im 3. Quartal.

Auch für das kommende Jahr wird der Ausblick laut Ifo dunkler: Statt bislang 1,7 Prozent traut das Institut der größten Volkswirtschaft der Eurozone nur noch 1,2 Prozent Wachstum zu, für 2021 1,4 Prozent.

"Die Konjunkturschwäche hat ihre Spuren mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen", fügte Wollmershäuser hinzu. Die Arbeitslosigkeit steige bereits den vierten Monat in Folge, und der Anteil der Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben, habe deutlich zugenommen. Für 2020 erwartet das Ifo einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf 2,313 Millionen, nach 2,275 Millionen in diesem Jahr. Die Zahl der Beschäftigten soll allerdings weiter langsam zunehmen.

Am Mittwoch hatte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) für das dritte Quartal ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal prognostiziert. Das Essener RWI rechnet wie das Ifo für die Monate Juli bis September mit minus 0,1 Prozent.