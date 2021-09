Ifo-Umfrage: Produktionserwartungen der Industrie verbessert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich einer Umfrage zufolge verbessert.



Der entsprechende Index stieg im August auf 27 Punkte von 23 Punkten im Juli, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Dienstag in München mitteilte. Das sei im langjährigen Vergleich ein sehr hoher Wert. "Offenbar hoffen die Firmen, dass sich die Lieferengpässe bei Vorprodukten in den kommenden Monaten langsam auflösen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

In der Autobranche stiegen die Erwartungen demnach von 24 auf 35 Punkte, in der Chemie von 23 auf 34 Punkte und im Maschinenbau von 35 auf 42. Dagegen sank der Wert in der Metallerzeugung und -bearbeitung von 23 auf 21, in der Herstellung von Metallerzeugnissen von 21 auf 18 und in der Möbelherstellung von 25 auf 7, wie das Institut weiter mitteilte.

Am Montag war bekanntgeworden, dass die deutsche Industrie im Juli dank großer Bestellungen aus dem Ausland neue Aufträge auf Rekordniveau erhielt. Der Auftragseingang stieg auf den höchsten Stand seit Beginn der Statistik 1991./sey/DP/zb