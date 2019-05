Ifo-Umfrage: Globalisierung stößt im Westen an Akzeptanzgrenze

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In den USA und Europa stößt die Globalisierung nach Meinung von Wirtschaftsfachleuten mittlerweile an die Grenzen ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung.



In der EU glauben demnach 56 Prozent der vom Münchner Ifo-Institut befragten Volkswirte, dass die Bürger kein weiteres Fortschreiten der Globalisierung wollen, in den USA sogar 70 Prozent. Eine besonders kritische Haltung attestieren die befragten Volkswirte ihrer jeweiligen Bevölkerung in Frankreich (85 Prozent), in Deutschland waren es knapp 64 Prozent, in Österreich knapp 70.

Positiver gesehen wird die Globalisierung demnach in Skandinavien, in Japan und in den Schwellen- und Entwicklungsländern Asiens. Das Ifo-Institut befragt im Rahmen seines "World Economic Survey" vierteljährlich über 1000 Volkswirte und Konjunkturexperten in knapp 120 Ländern./cho/DP/jha