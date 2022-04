Ifo: Stellenanzeige wichtigstes Mittel zur Personalsuche

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stellenausschreibung in Online- und Printmedien bleibt für Personalchefs einer Unternehmensumfrage zufolge das mit Abstand wichtigste Mittel zur Suche nach neuen Mitarbeitern. Das Münchner Ifo-Institut hatte zusammen mit dem Personaldienstleister Randstad rund 1000 Personalchefs befragt. Ergebnis: "84 Prozent nutzen die klassische Stellenanzeige." Mit Abstand folgt die Arbeitsagentur, der 44 Prozent der befragten Personalleiter eine mittlere bis hohe Bedeutung beimessen.

In der internen Stellenausschreibung sehen 40 Prozent eine mittlere bis hohe Bedeutung. Ein Drittel nutze sie überhaupt nicht, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag mit. Den Dienst einer Personalvermittlung nehmen vor allem Industrieunternehmen sowie große Firmen in Anspruch. Für 71 Prozent der Befragten hat sie keine oder nur geringe Bedeutung. Auch die aktive Suche und Ansprache möglicher Kandidatinnen und Kandidaten scheint noch nicht stark verbreitet zu sein: Für 62 Prozent der Unternehmen spielt das keine oder nur eine geringe Rolle. Genutzt wird dieser Weg laut Umfrage eher in großen Firmen.

Dabei werden Empfehlungen von Mitarbeitern höher bewertet als Social-Media-Kanäle wie Facebook, TikTok oder Instagram. "Die sozialen Medien sind für den Handel relevanter als für andere Wirtschaftsbereiche", sagte Ifo-Expertin Johanna Garnitz. Karriereplattformen wie Xing oder Linkedin messen nur 13 Prozent der Personalleiter hohe Bedeutung für die aktive Ansprache möglicher Mitarbeiter bei. In ähnlichem Umfang wie Karrierenetzwerke werden Kooperationen mit Schulen und Hochschulen gepflegt, vor allem von Industrieunternehmen. Karrieremessen sind für knapp ein Fünftel der befragten Unternehmen bedeutend./rol/DP/jha