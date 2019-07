Ifo-Präsident: Keine Chance für Batteriezellenfabrik in der Lausitz

Leipzig (ots) - Eine Batteriezellen-Produktion für Elektroautos inder Lausitz anzusiedeln, kann nicht erfolgreich sein. Das sagt derPräsident des ifo Instituts Prof. Clemens Fuest dem MDR-Magazin"Umschau". "Es gibt in der Lausitz heute keine Kompetenz im BereichBatterien und Mobilität. Eine Batteriefabrik könnte erfolgreich sein,wenn sie in Wolfsburg, in Stuttgart oder in München ist, wo wir schonExpertise haben. Diese gibt es in der Lausitz nicht", so derWirtschaftswissenschaftler."Ich halte es für wichtig, dass man sich aktiv um Gebiete wie dieLausitz kümmert, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Man muss dasauch, um den Menschen eine Perspektive zu geben", sagt Prof. Fuest.Strukturpolitik mit Innovationsförderung zu verbinden, sei jedoch nursinnvoll, wenn man an Dingen anknüpfen kann, die schon da sind, sagter mit Blick auf die von Wirtschaftsminister Altmaier angekündigteMilliarden-Förderung für deutsche Batteriezellen-Fabriken. NachMeinung des Ökonomen ist es erfolgversprechend für die Lausitz , u.a.Hochschulen zu fördern und deren Expertise weiter zu entwickeln,staatliche Behörden dorthin verlagern, den Mittelstand zu fördernsowie die Infrastruktur zu verbessern, so dass das Wohnen in derRegion attraktiver wird.Die Bundesregierung will für Deutschland den Kohleausstieg bis2038. Die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung(Kohlekommission) hat in ihrem Abschlussbericht Anfang 2019 derBundesregierung Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischenEntwicklung der Braunkohleregionen empfohlen. Arbeitsplätze, diedurch die Schließung der Kohlebetriebe wegfallen, sollen mit derAnsiedlung neuer Unternehmen kompensiert werden. Dabei ging es auchimmer wieder um Batteriezellenfabriken in der Lausitz. Für dieFörderung einer Batteriezellenfertigung in Deutschland werde dieBundesregierung bis 2021 aus dem Etat des Wirtschaftsministeriumseine Milliarde Euro zur Verfügung stellen, erklärteBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier."Umschau"Dienstag, 9. Juli, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehenmdr-aktuell.de | facebook.com/mdraktuellPressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter, Tel.: (0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell