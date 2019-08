Ifo-Konjunkturumfrage: Industrie erwartet Produktionsrückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie rechnet mit einem weiteren Rückgang ihrer Produktion in den nächsten drei Monaten.



Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des ifo-Instituts hervor. Der Saldo der Erwartungen sei im Juli auf minus 5,7 Punkte gesunken - den niedrigsten Wert seit sieben Jahren, teilten die Wirtschaftsforscher am Mittwoch in München mit.

"Immer mehr Firmen vermelden, dass sie ihre Produktion im kommenden Vierteljahr drosseln wollen", sagte ifo-Konjunkturexperte Robert Lehmann. Die pessimistischen Stimmen überstiegen die optimistischen inzwischen deutlich. "Derzeit ist ein Ende der Rezession in der deutschen Industrie nicht absehbar."

Mit Ausnahme der Chemieindustrie zeigte sich der kräftige Rückgang in allen Branchen. Besonders stark war der Rückgang im Maschinenbau, dort sackte der Saldo auf minus 7,3 Saldenpunkte. Bei unveränderten Produktionserwartungen wäre er bei null./rol/DP/jkr