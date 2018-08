Ifo: Handelsstreit belastet Weltwirtschaftsklima

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der von den USA ausgehende Handelsstreit belastet zunehmend die Wirtschaftsstimmung.



Das Weltwirtschaftsklima sei im dritten Quartal um 13,6 Punkte auf 2,9 Zähler gefallen, teilte das Ifo-Institut am Donnerstag in München mit. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2016. Die Erwartungen an die künftige Wirtschaftsentwicklung fiel sogar auf den tiefsten Wert seit Ende 2011.

"Die Weltkonjunktur fährt nur noch mit angezogener Handbremse", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die jüngste Entwicklung. Das Wirtschaftsklima habe sich in nahezu in allen betrachteten Regionen verschlechtert.

Die Entwicklung des Welthandels sei gekennzeichnet durch den Zollstreit. "Insbesondere für die USA und China geht inzwischen jeweils die Mehrheit der Experten von niedrigeren Exporten in den kommenden Monaten aus." Auch die erwartete weltweite Investitionstätigkeit sei beträchtlich gesunken. Zudem rechneten die Befragten mit einer Stagnation des privaten Konsums. Insgesamt wurden 1200 Experten aus 120 Ländern befragt./bgf/jsl/jha/