Ifo-Chef kritisiert Zugeständnisse an 'Gelbwesten' in Frankreich

BERLIN (dpa-AFX) - Ifo-Chef Clemens Fuest hat die Zugeständnisse des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der "Gelbwesten"-Krise scharf kritisiert.



Der Eindruck sei verheerend, dass ein "Mob" die Politik bestimme, sagte der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts am Donnerstag in Berlin. "Das Signal ist katastrophal."

Macron hatte nach schweren Protesten mehrere Sofort-Maßnahmen in der Sozialpolitik angekündigt, die Milliarden kosten. Möglich ist, dass Frankreich die Maastrichter Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung überschreiten wird. Dies wäre ein "schwerer Schlag" für den europäischen Fiskalpakt, sagte Fuest. Das Vertrauen in die Eurozone werde weiter erschüttert.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hatte erklärte, dass die Europäische Kommission die Auswirkungen der Ankündigungen auf das französische Defizit genau beobachten werde. Eigentlich hatten die Franzosen Europa versprochen, die Staatsfinanzen zu sanieren und die EU-Defizitgrenze dauerhaft einzuhalten./hoe/DP/mis