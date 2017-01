Ifo-Chef Fuest sieht Chancen in Brexit-Urteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ifo-Chef Clemens Fuest sieht in dem Brexit-Urteil des obersten britischen Gerichts eine Chance, einen harten Schnitt des Landes mit der EU zu vermeiden.



Die britische Regierung müsse dem Parlament nun darlegen, wie sie sich die Beziehungen zur EU nach dem Austritt vorstelle, sagte Fuest am Dienstag. Das werde den Prozess verzögern, "meines Erachtens aber dazu führen, dass die Stimmen an Gewicht gewinnen, die einen "Hard Brexit" ablehnen und eine möglichst enge Anbindung der britischen Wirtschaft an den europäischen Binnenmarkt wünschen"./mar/DP/jsl