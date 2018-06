Ifo-Chef Fuest gegen Digitalsteuer

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat vor einer Steuer auf den Umsatz großer Digitalkonzerne gewarnt.



Sie würde vor allem US-Firmen treffen und "wäre eher ein Instrument im Handelskrieg", sagte Fuest am Donnerstag in München. Die heutigen Steuern begünstigten digitale Unternehmen wegen ihrer Forschungsintensität. Unerwünschte Marktmacht der Digitalkonzerne sollte primär mit Mitteln der Wettbewerbspolitik angegangen werden. Sollten die Steuerbehörden "digitale Betriebsstätten" einführen, würde sich das durch alle Branchen ziehen und Besteuerungsrechte international stärker an den Ort des Konsumenten verlagern. "Die EU und Deutschland könnten dadurch an Steueraufkommen verlieren", warnte der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts.