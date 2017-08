Ifo-Beschäftigungsbarometer fällt im August leicht

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem ununterbrochenen Anstieg seit Mai ist das Ifo-Beschäftigungsbarometer im August leicht von 112,1 auf 111,2 Punkte gesunken. Die Einstellungsbereitschaft bleibe aber weiterhin sehr hoch, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstag). Die Beschäftigungsdynamik sei nach wie vor expansiv ausgerichtet, so Ifo-Arbeitsmarktexperte Klaus Wohlrabe.

Das gilt auch für das Bauhauptgewerbe. Hier zeigt sich bei den Einstellungsplänen der Betriebe für die kommenden drei Monate zwar im August ein Knick nach unten. Der gehe aber vor allem darauf zurück, dass es schwieriger werde, neue Stellen zu besetzen. Die Meldungen über Arbeitskräftemangel gerade in diesem Bereich haben laut Ifo-Institut einen neuen Höchststand erreicht. Die höchste Einstellungsbereitschaft gibt es saisonbereinigt weiterhin im Dienstleistungssektor. Doch das verarbeitende Gewerbe ist nicht weit entfernt. Hier hat die Einstellungsbereitschaft seit dem vergangenen Jahr mit kurzen Unterbrechungen deutlich stärker angezogen und schlägt in diesem Monat erstmals das Bauhauptgewerbe. Ursache sei die sehr gute Industriekonjunktur, so Wohlrabe. "In allen wichtigen Industriezweigen wollen derzeit die Unternehmen ihre Beschäftigtenzahlen vergrößern." Im Groß- und Einzelhandel sieht es dagegen vergleichsweise mau aus. Aber auch hier steigt die Bereitschaft für Neueinstellungen im August gegen den Gesamttrend an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur