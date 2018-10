Stuttgart (ots) -Dokumentation "Schnelle Pferde, wilde Zeiten - Die Galopprennbahnvon Baden-Baden Iffezheim", Sonntag, 21. Oktober 2018, 15:45 bis17:15 Uhr, SWR FernsehenSeit 1858 finden Galoppfestspiele im beschaulichen Iffezheimstatt, die 'Große Woche' ist ein Ereignis von Weltrang. Damit gehörtdas Dorf vor den Toren Baden-Badens mit Ascot, Longchamp undLouisville (Kentucky) zur Crème de la Crème des Galopprennsports.Doch 2009 drohte dem Rennplatz das Aus. Unter neuer Leitung, mitunerschütterlichem Glauben an die Zukunft, kämpft die Rennbahnseitdem wieder um den Platz ganz oben. Menschen aus aller HerrenLänder reisen Ende August nach Iffezheim, um die prestigeträchtige'Große Woche' zu erleben. Die Dokumentation "Schnelle Pferde, wildeZeiten - Die Galopprennbahn von Baden-Baden Iffezheim" am Sonntag,21. Oktober 2018, 15:45 Uhr im SWR Fernsehen zeigt eine Zeitreise.Ein Film von Inken Pallas und Uli Fritz.Der 'Große Preis von Baden' im Rahmen der 'Großen Woche' ist daswichtigste deutsche Galopprennen, immer am ersten Septembersonntag.Die Dokumentation zeigt atmosphärische Bilder und Töne vomHufgetrappel im ersten Licht des Tages, von der Abendgala inBaden-Baden, den fiebrigen Blicken der Spieler am Schalter sowieJubel und Enttäuschung, wenn die edlen Vierbeiner durchs Ziel jagen.Iffezheim - ein Dorf zwischen kleiner und großer Welt, in dem sichFamilien auf dem Kapellenberg zum gemütlichen Nachmittag und diePferdebesitzerinnen und -besitzer auf der Tribüne zu Champagnertreffen.Glamour und RennfieberEdle Vollblüter und stilbewusste Blaublüter treffen sich auf derRennbahn am Rande des Dorfes Iffezheim in Mittelbaden. UndGlückspieler sowie die ganz "normalen Leute" aus Baden, der Pfalz,aus dem Elsass und aus Württemberg, schauen bei Bratwurst und Bierden Reichen und Schönen beim Champagnertrinken zu. Manche sagen, diegroße Zeit der 'Großen Woche' sei vorüber, längst habe derGlamourfaktor gelitten. Iffezheim und seine Rennbahn haben schwereZeiten erlebt, doch sie stemmen sich unbeirrt, mit der Macht derTradition und der unverbrüchlichen Liebe zum Galoppsport, demvermeintlich unvermeidlichen Niedergang entgegen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.SWR.de/kommunikation Film vorab für akkreditierteJournalist/innen auf www.presseportal.SWR.deFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell