IfW-Prognose: Deutsche Wirtschaft ist im Sommer geschrumpft

KIEL (dpa-AFX) - Die deutsche Konjunkturflaute im Sommer ist offenbar stärker als bisher befürchtet ausgefallen.



"Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte im dritten Quartal um etwa 0,3 Prozent gesunken sein", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des IfW. Eine wesentliche Ursache für den Rückschlag sehen die Forscher in Problemen bei der Einführung der neuen Abgasprüfung WLTP in der deutschen Autoindustrie.

Damit zeigten sich die IfW-Forscher deutlich pessimistischer als die Deutsche Bundesbank. Im jüngsten Monatsbericht der Zentralbank hieß es nur, dass die konjunkturelle Aufwärtsbewegung im Sommerquartal "vorübergehend zum Erliegen gekommen sei". Auch die Bundesbank erklärte die Flaute mit Produktionsausfällen in der für die deutsche Wirtschaft wichtigen Autoindustrie.

Allerdings konnten die IfW-Forscher auf die Schnellschätzung zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im dritten Quartal zurückgreifen, die am vergangenen Dienstag vom Statistikamt Eurostat in Luxemburg veröffentlicht worden war. Demnach war die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten Juli bis September um 0,2 Prozent gewachsen. Diese Schätzung basiert auf Angaben von 17 Mitgliedstaaten, dabei sind auch bislang unveröffentlichte Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung eingeflossen.

Die Einführung des neuen Prüfstandards WLTP zur Bestimmung von Verbrauchs- und Emissionswerten bei PKW hat dazu geführt, dass die großen deutschen Autobauer mehrfach die Produktion drosseln mussten. "Darüber hinaus dürften auch Transportprobleme in der Binnenschifffahrt in Folge der niedrigen Pegelstände in den Flüssen die Produktion in anderen Wirtschaftsbereichen, etwa in der Chemieindustrie, behindert haben", hieß es in der IfW-Studie.

Die IfW-Experten machten deutlich, dass die schwache Konjunktur in den Sommermonaten Juli bis September maßgeblich auf diese Sondereffekte zurückgeht. Der Dämpfer im dritten Quartal lasse daher keine Rückschlüsse auf das konjunkturelle Grundmuster zu. "Dieses dürfte wegen der hohen Auftragsbestände weiterhin aufwärtsgerichtet sein", schreiben die Experten aus Kiel./jkr/bgf/fba