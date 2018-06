Idorsia startet Phase-III-Studie mit Nemorexant gegen Schlaflosigkeit

Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia startet eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie mit Nemorexant (ACT-541468). Dabei wird der Produktkandidat zur Behandlung von Schlaflosigkeit eingesetzt. Mit der neuen Studie hoffe man, die positiven Ergebnisse früherer klinischer Programme zu bestätigen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

In der Studie sollen 1'800 Patienten in mehr als 160 Einrichtungen in 18 verschiedenen Ländern behandelt werden, heisst es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten