Idorsia beginnt Phase 3-Studie zu Lucerastat bei Fabry-Krankheit

Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia startet eine Phase-3-Zulassungsstudie zur Beurteilung von Lucerastat als mögliche neue Behandlungsoption für Patienten mit der Stoffwechselerkrankung Morbus Fabry. Der erste Patient sei bereits rekrutiert worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

An der Studie - die den Namen Modify trägt - sollen schliesslich insgesamt über 100 Patienten in 29 Studienzentren in 9 Ländern teilnehmen, heisst es

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten