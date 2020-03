Idiag P100: Der erste All-in-One Atemmuskeltrainer / Entwickelt mit führenden Schweizer Hochschulen

Fehraltorf (ots) - Der Idiag P100 ist ein neues ergonomisches und in der Hand gehaltenes Atemmuskeltrainingsgerät, welches selbständig und überall angewendet werden kann. Es wurde in Kooperation mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ETH, der Berner Fachhochschule BFH, der Universität Zürich UZH und Partnern während mehreren Jahren entwickelt und löst den bisher auf dem Markt bekannten Idiag SpiroTiger ab. Die konsequente Anwendung des neuen Idiag P100 verspricht eine deutliche Verbesserung der Atemmuskulatur sowie der gesamten körperlichen Leistungsfähigkeit von Personen verschiedener Leistungsniveaus.Der Idiag P100 misst Luftströmung, Druck und den Kohlendioxidanteil der ausgeatmeten Luft. Zwei hochempfindliche Klappen mischen Frischluft und verbrauchte Atemluft im optimalen Verhältnis. Hyperventilation, Hypoventilation und Schwindel sind ausgeschlossen.Individualisiertes Atemmuskeltraining - Kraft, Ausdauer und Intervall in einem Gerät:Aufgrund einfacher Atemmuskel-Eingangstests wird das Trainingsprotokoll automatisch auf den Idiag P100 Anwender personalisiert. Der Idiag P100 bietet dem Anwender verschiedene überwachte Trainingsmodule wie freies Training, Ausdauer-, Kraft- und Intervalltraining. Diese Modi lassen sich über den Touchscreen frei wählen. Wer möchte, kann innerhalb des gewählten Modus die Atemfrequenz, die Atemtiefe, den Atemwiderstand oder den Kraftschwellenwert auch selbst einstellen. Idiag CEO und Gründungsmitglied Kurt Glaus erklärt: "Idiag schreitet weiterhin als Pionier voran und zeigt wie Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden mit Hilfe von Atemmuskeltraining gesteigert werden können. Die Kombination von Kraft-, Ausdauer und Intervalltraining in einem Gerät vereint, ist einzigartig und eröffnet neue Wege im Atemmuskeltraining".Trainingsanleitung auf dem Gerät und über die App:Das Gerät kann autonom über die Menüsteuerung auf dem Touchscreen bedient werden und gibt Feedback zur Trainingsanleitung. Die Trainings können zusätzlich in der App auf einem mobilen Gerät verwaltet, geplant und ausgewertet werden.Die Idiag AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Fehraltorf das Medizin-, Therapie- wie auch Sportprodukte entwickelt, herstellt und vertreibt. Die Firmenhistorie der Idiag AG reicht bis 1993 zurück. Ziel der Idiag AG ist die Aufrechterhaltung und Steigerung der Gesundheit, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Menschen. Getreu dem Motto - smart ahead.Pressekontakt:Kontakt:Kurt Glaus044 908 58 58info@idiag.chwww.idiag.chWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73172/4550638OTS: Idiag AGOriginal-Content von: Idiag AG, übermittelt durch news aktuell