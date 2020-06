Idex: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Enphase Energy":

An der Börse New York notiert die Aktie Idex am 06.06.2020, 10:37 Uhr, mit dem Kurs von 167.29 USD. Die Aktie der Idex wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Idex haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Idex mit einer Rendite von 6,4 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,18 Prozent. Auch hier liegt Idex mit 1,78 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Idex zahlt die Börse 26,73 Euro. Dies sind 45 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Idex hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,26 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.19%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,94 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.