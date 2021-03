Idera Pharmaceuticals Aktie: Warum die Aktien heute um 62% gesunken sind!

Aktien von Idera Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:IDRA) stürzte mehr als 62% in der erweiterten Sitzung Donnerstag, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen sagte, seine führende Medikamentenkandidat Tilsotolimod nicht erreichen den primären Endpunkt in einer Phase-3-Studie für Anti-PD-1 refraktären fortgeschrittenen Melanom. Idera Pharmaceuticals sagte, dass ILLUMINATE-301 eine Phase-3-Studie ist, die Tilsotolimod in Kombination mit Yervoy (Ipilimumab) von Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) gegen Ipilimumab allein bei Patienten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



