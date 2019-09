Identitätsverifizierung von TrueProfile.io vereinfacht globales Bewerbungsmanagement

Dubai/UAE (ots) - TrueProfile.io (https://www.trueprofile.io/),der weltweit führende Anbieter für Echtzeit-Verifizierung vonReferenzen, erweitert sein Serviceportfolio um dieIdentitätsverifizierungs-Lösung TrueIdentity powered by IDnowAutoIdent. Die neue Identitätsprüfung richtet sich an die Bedürfnissevon Arbeitgebern weltweit, die ihre Einstellungsprozesse besonderssicher gestalten wollen, in dem sie die Identität und die Referenzenpotentieller Kandidaten überprüfen.TrueIdentity nutzt die hochmoderne KI-basierte Technologie undGesichtserkennung von IDnow AutoIdent, um die Identitätsprüfungdurchzuführen. Der Prozess ist einfach und liefert ein sofortigesErgebnis. Um beispielsweise einen Reisepass oder Personalausweis zuverifizieren, muss der User lediglich die IDnow AutoIdent App aufseinem mobilen Endgerät öffnen, den Anweisungen auf dem Displayfolgen und anschließend das Dokument sowie sein Gesicht ausverschiedenen Winkeln scannen.TrueProfile.io setzt mit dieser Lösung neue Standards im globalenRecruiting und ermöglicht es Arbeitgebern damit, schnell und sicherneue Mitarbeiter einzustellen und Bewerbern gleichzeitig einenreibungslosen Bewerbungsprozess zu bieten. Diese Art derIdentitätsüberprüfung spielt auch im Finanzwesen - unter anderem beirenommierten Banken innerhalb der EU - eine wichtige Rolle, daOnboarding-Prozesse für Kunden so schnell, innovativ undrechtskonform gestaltet werden können.Um TrueIdentity an das bisherige Leistungsportfolio vonTrueProfile.io anzupassen, erhalten Nutzer nach der erfolgreichabgeschlossenen Überprüfung das digitale Siegel "Identity TrueProof".Wie alle anderen Siegel von TrueProfile.io, wird auch der IdentityTrueProof sicher in der Blockchain gespeichert und unterliegt inpuncto Zugang und Teilbarkeit der vollständigen Kontrolle desEigentümers.René Seifert, Chief Digital Officer der The DataFlow Group, zurneuen Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, denIdentitätsprüfungs-Service von IDnow AutoIdent unserenGeschäftspartnern und Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Das neueSiegel Identity TrustProof macht das ganze verifizierte Profil einesUsers robuster und sorgt dafür, dass dieser seine verifiziertenDokumente uneingeschränkt während seiner ganzen Karriere einsetzenkann. Auf diese Weise erhöhen Arbeitssuchende ihre Glaubwürdigkeit,während Arbeitgeber verlässliche Einstellungsentscheidungen treffen."Felix Haas, Executive Chairman von IDnow, fügt hinzu: "Wir freuenuns, TruePortfolio.io ab sofort mit unserer Lösung zu unterstützen.Durch die Erweiterung des Serviceangebots um IDnow AutoIdent könnensowohl Unternehmen als auch Privatpersonen nun von einem Ort aus aufihre Dokumenten- und Identitätsprüfung zugreifen. Das stärkt zudemunser gemeinsames Engagement in den Bereichen Sicherheit undBetrugsprävention zur Schaffung eines sicheren und vertrauensvollenGeschäftsumfeldes."Die Erweiterung des Serviceangebots von TrueProfile.io um dieIdentitätsverifizierung soll dazu beitragen, Betrugsfälle aufglobaler Ebene einzudämmen. TrueProfile.io ist ein Service der TheDataFlow Group, die bereits seit 2006 Behörden, Regierungen undAufsichtsbehörden mit dem internationalen VerifizierungsstandardPrimary Source Verification (PSV), Hintergrundüberprüfungen undEinwanderungs-Compliance-Lösungen unterstützt.Über TrueProfile.ioTrueProfile.io ist der führende Anbieter für dieEchtzeit-Verifizierung von Referenzen nach dem internationalenVerifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV). Mit derVerwendung von modernsten Blockchain-Technologien schafftTrueProfile.io Sicherheit und Vertrauen im Bewerbungsprozess. Seit2006 ist die The DataFlow Group vertrauenswürdiger Partner fürRegulierungsbehörden und Regierungen in Asien und Europa, um diesichere Dokumentenverifizierung für mehr als eine MillionenAntragsteller durchzuführen.Weitere Informationen unter: https://www.trueprofile.io/Über IDnowMit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattformhat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einemsichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung vonIDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmenonline Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheiterfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, umsicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einemAusweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumentezuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten vonmehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern inEchtzeit überprüfen.IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl inregulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitaleGeschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann derIdentitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichenund wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, SeventurePartner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaftenBusiness Angels unterstützt. 