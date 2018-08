Ideenwettbewerb für den Nahverkehr der Zukunft gestartet (VIDEO)

Berlin (ots) -Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" ruft seit heutegemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen(VDV) einen Ideenwettbewerb zum Nahverkehr der Zukunft aus. Unter demMotto "Digital gedacht: Ihre Vision für den Nahverkehr" sind imRahmen des Deutschen Mobilitätspreises nun die Ideen allerBürgerinnen und Bürger gefragt. Bis zum 30. September kann jeder ab18 Jahren über das Ideenportal des Deutschen Mobilitätspreiseskreative Vorschläge einreichen, wie sich die eigenen Wünsche an einenattraktiven Nahverkehr der Zukunft mit digitalen Mitteln erfüllenlassen.Die drei besten Ideen erhalten Preisgelder im Gesamtwert von 6.000Euro und werden im BMVI mit dem Deutschen Mobilitätspreis geehrt. Undnicht nur die Gewinner profitieren von der Teilnahme am DeutschenMobilitätspreis: Alle Einreicher haben die Chance, sich mit ihrenProjekten um eine finanzielle Förderung durch das BMVI zu bewerben.Vernetzt, zuverlässig, individuell"Wir brauchen auch in der Zukunft einen leistungsstarken,umweltfreundlichen und attraktiven Nahverkehr in den Städten sowie imländlichen Raum. Um dieses Ziel zu erreichen, liegt es nahe,insbesondere auf die Ideen und Visionen der Bürger einzugehen. DerDeutsche Mobilitätspreis bietet den Nutzern die Möglichkeit sicheinzubringen, und die Entwicklung des Nahverkehrs der Zukunft miteigenen Ideen aktiv zu gestalten", so Steffen Bilger MdB,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr unddigitale Infrastruktur.Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Landder Ideen", sagte anlässlich des Wettbewerbsstarts: "Das ist IhreGelegenheit: Wie wollen Sie in zehn Jahren mit öffentlichenVerkehrsmitteln von A nach B kommen? Jede Idee zählt!""Täglich nutzen rund 30 Millionen Fahrgäste den öffentlichenPersonennahverkehr. Um das Angebot noch besser zu gestalten, suchenwir die Ideen aller Bürger von jung bis alt. Mit einemzukunftsfähigen Nahverkehr wollen wir gemeinsam die Klimazieleerreichen!", sagte Martin Schmitz, Geschäftsführer für den BereichTechnik des VDV.Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undDigital-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. In der Best-Practice-Phasedes Wettbewerbs wurden am 1. August 2018 zehn Leuchtturmprojektebekannt gegeben, die Mobilität schon heute nachhaltiger machen. Inder Open-Innovation-Phase sind nun die Ideen aller Bürgerinnen undBürger zur Mobilität von morgen gefragt. Offizieller Partner desdiesjährigen Ideenwettbewerbs ist der Verband DeutscherVerkehrsunternehmen. Als weitere Mitglieder der Plattform "DigitaleNetze und Mobilität" des Digital-Gipfels unterstützen den DeutschenMobilitätspreis: Continental Automotive GmbH, Deutsche Bahn AG,Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, Esri Deutschland GmbH und HuaweiTechnologies Deutschland GmbH. www.deutscher-mobilitaetspreis.deWeiterführende InformationenIdeenportal des Deutschen Mobilitätspreises:http://ideen.deutscher-mobilitaetspreis.dePressematerial: http://deutscher-mobilitätspreis.de/presseWettbewerbstrailer: http://youtu.be/Z2R1vr6oFt0Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenKristina MüllerTel.: 030/206459-114kristina.mueller@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell