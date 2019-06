Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung geht an das Start-up madebymade aus Pegau (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Kai Hempel, Henrik Reichstein und Dr. Jonas Finck haben denIdeenwettbewerb Agrar & Ernährung 2019 gewonnen, der besondersengagierte und erfolgreiche junge Talente in diesem Segmentauszeichnet. Die Preisverleihung fand am 4. Juni im Rahmen desZukunftsdialogs Agrar & Ernährung von agrarzeitung (dfv Mediengruppe)und Die Zeit in Berlin statt. Das Preisgeld in Höhe von 15.000 Eurostiftete RaboDirect, die Direktbankenmarke der Rabobank, die weltweitProjekte zur Sicherung der Lebensmittelversorgung undRessourcenschonung fördert.Die drei jungen Männer haben die Jury mit ihrem modularen Konzeptzur Herstellung von nachhaltigem Proteinmehl für denFuttermittelmarkt überzeugt. Mit der Technik kann flexibel,individuell und standortunabhängig auf verschiedene Zielgruppeneingegangen werden, ohne dass Planungskosten entstehen. Für dashochwertige Produkt züchtet das Trio Larven der Soldatenfliege. "Wirsind überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft intensiviert werden mussund unsere nachhaltig hergestellten Proteine aus Insekten vomFuttermittelmarkt dringend benötigt werden", sagt der 32-jährigepromovierte Biologe Jonas Finck.Die Nachhaltigkeit wird durch die bei der Produktion entstehendenNebenprodukte unterstützt. Die gezüchteten Larven der Soldatenfliegeerzeugen verwertbaren Dung. Dieses rieselfähige Substrat weist guteDüngereigenschaften auf. Außerdem sei es nicht ausgeschlossen, dasstierische Proteine künftig wieder als Futtermittel in der Hühnerzuchteingesetzt werden. Neben dem Markteintritt in etablierte Absatzmärktewie die Heimtierernährung steht dem Trio also durchaus eine Vielzahlan weiteren Optionen offen.Die Jungunternehmer konnten sich bei der Jury gegen das ebenfallsnominierte Start-up noyanum und die Doktorandin Marit Gillmeisterdurchsetzen.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: agrarzeitung, übermittelt durch news aktuell