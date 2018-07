Ideengeber und Problemlöser: die owamed Unternehmensgruppe bündelt Steuer- und Strategieberatungskompetenz unter einem Dach (FOTO)

Baden-Baden / Karlsruhe (ots) -Gemeinsame Mandate, immer größere Unternehmensstrukturen undProjekte sowie die Spezialisierung auf das Gesundheitswesen - dieowamed GmbH und die bisherige Sapienti AG Wirtschafts- undSteuerprüfungsgesellschaft gehen den nächsten logischen Schritt inder Entwicklung beider Unternehmen gemeinsam und schließen sich zurowamed Gruppe zusammen.Für owamed GmbH-Geschäftsführer Markus de Rossi war derZusammenschluss nur eine Frage der Zeit: "Der gesamteGesundheitsmarkt befindet sich im Wandel und gerade angesichts deranstehenden grundlegenden Veränderungen stehen alle Akteure vorgroßen Herausforderungen. Unser Ziel ist es alle Leistungen bei unszu bündeln und so unseren Mandanten alles aus einer Hand zu bieten;unser Ansatz geht sogar bis zur (mit)unternehmerischenVerantwortung", so de Rossi. Es sei auch denkbar weitereKooperationspartner zu integrieren.Auch Christian Stoffel, Vorstand der owamed AGSteuerberatungsgesellschaft (bisher Sapienti AG), sieht die Fusionals logische Konsequenz der Unternehmens- und Marktentwicklung. "Füruns zählt einzig und allein das Kundenbedürfnis. Der heutigeGesundheitsmarkt verlangt nach flexibler und lösungsorientierterBeratung und Umsetzung. Der Zusammenschluss zur owamed Gruppe istdabei nur der Startschuss".Das alles gibt es jetzt unter einem Dach: An zwei Standorten, inKarlsruhe und Baden-Baden, steht Ihnen die owamed Gruppe kompetentund mit "fresh ideas for your business" zur Verfügung.Mehr Informationen erhalten Sie unter www.owamed-gruppe.de oderpersönlich bei:owamed GmbHKatharina HartmannProjekt- und Kooperationsmanagement / Public RelationsTel: +49 (7221) 70 27 333E-Mail: hartmann@owamed.deGeschäftsführer: Markus de RossiAmtsgericht Mannheim HRB 71 5228owamed AG SteuerberatungsgesellschaftDorina Janisch Asisstentin der GeschäftsleitungTel: 0721 75 40 49 10EMail: dorina.janisch@owamed-ag.deVorstand: Christian StoffelAmtsgericht Mannheim HRB 71 3769Original-Content von: owamed GmbH, übermittelt durch news aktuell