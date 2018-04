Der Ideenfächer hilft bei der Studienwahl (FOTO)

München (ots) -Ab Mitte Mai aktivieren die Hochschulen wieder die Formulare fürdie Online-Bewerbung für das kommende Wintersemester. Dabei wissenviele der jährlich rund 450.000 AbiturientInnen noch gar nicht, wassie studieren wollen. Hier hilft der neue Ideenfächer.Wie findet man den richtigen Studiengang für sich? Wie fängt manam besten an, sich zu orientieren? Studienwahl ist selten eineschnelle Entscheidung, sondern vielmehr ein Prozess, in dem vieleFragen aufkommen. Zahlreiche angehende AbiturientInnen und Elternfühlen sich aber allein durch die Vielzahl der Studien- undFächerkombinationsmöglichkeiten schlichtweg überfordert."Bei fast 20.000 Studienangeboten hilft vielen das Googeln nichtweiter. Sie möchten lieber konkret etwas in den Händen halten", weißUlrike Hartmann, Studienberaterin bei studieren.de. "Und genaudeswegen haben wir den Ideenfächer entwickelt und mit vielen Unisgemeinsam umgesetzt".Im neuen Ideenfächer 2018 zeigen 140 Studiengänge von 70Universitäten und Hochschulen exemplarisch das gesamte akademischeThemenspektrum in 76 Fachbereiche und 10 Wissenschaften auf. Erliefert somit wertvolle Impulse für die Studien- undBerufsorientierung. "Der Ideenfächer ist eine tolle Ergänzung der mirzur Verfügung stehenden Arbeitsmaterialien" bestätigt GabrielaDraßdo, Beraterin für akademische Berufe bei der Agentur für ArbeitReinickendorf aus Berlin und fügt hinzu: "Mit dem Ideenfächer habeich bereits gute Erfahrungen gemacht".Für Beratungen, Seminare oder Workshops zur Studienorientierungist der Ideenfächer für StudienberaterInnen und Lehrkräftekostenfrei. Eltern, SchülerInnen und Interessierte können den Fächerkostenpflichtig bei Hugendubel und bei Amazon erwerben.Ideenfächer® 2018 - Viele Ideen. Deine Entscheidung. Dein Studium.ISBN 978-3-00-058861-7https://studieren.de/ideenfaecher.0.htmlPressekontakt:Maria BaumKommunikationTel. +49 89 552 790 516baum@studieren.dehttps://studieren.de/presse.0.htmlxStudy SE, Alter Hof 5, 80331 MünchenOriginal-Content von: xStudy SE, übermittelt durch news aktuell