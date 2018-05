Ideen für den Rohstoffwandel gesucht - neue Runde beim Gründerwettbewerb PlanB / Bis August 2018 können Innovatoren und Start-ups Geschäftsideen für eine biobasierte Wirtschaft einreichen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Straubing (ots) -Bioökonomie ist in aller Munde. Beim Gründerwettbewerb "PlanB -Biobasiert.Business.Bayern." wird sie Realität. Die Bewerbungsphasefür die dritte Ausgabe des Wettbewerbs ist nun angelaufen. Gesuchtwerden Innovatoren und Start-ups mit Ideen und Lösungen für dieWertschöpfungsketten einer nachhaltigeren, biobasierten Wirtschaft.Dabei kann es sich um Produkte, Technologien, Prozesse oderDienstleistungen handeln. Der Wettbewerb ist zweistufig aufgebaut.Bis 14. August 2018 können Geschäftsideen mittels einer Ideenskizzeoder anhand anderer geeigneter Bewerbungsformen, z.B. in einem Film,online unter www.planb-wettbewerb.de eingereicht werden. UnabhängigeExperten bewerten die Einreichungen und geben Feedback.Ab August, in Phase 2, erhalten die Teilnehmer in Coachings undindividuell auf die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichteten BusinessTalks das nötige Handwerkszeug zur Optimierung ihrer Ideen.Zusätzlich werden Kontakte zu potentiellen Partnern, Kunden oderInvestoren vermittelt. Die finalen Pitch Decks müssen bis 4. Dezember2018 eingereicht werden. Beim großen Abschlussevent im Januar 2019haben die besten Teilnehmer die Chance, ihre Ideen einem Publikum ausWirtschaft, Finanzen und Politik vorzustellen. Zu gewinnen gibt esGeld- und Sachpreise im Gesamtwert von ca. 20.000 EUR. AlleTeilnehmer erhalten zudem individuelle Betreuung, Networking und dieMöglichkeit, sich und ihre Idee öffentlichkeitswirksam zupräsentieren.Die bisherigen PlanB Gewinner beweisen, dass die Entscheidung fürein biobasiertes Business richtig war. Mit der LXP Group GmbH, 4GeneGmbH und CASCAT GmbH waren Start-ups aus dem Bereich derindustriellen Biotechnologie erfolgreich, die biobasierteAlternativen für die Chemieindustrie anbieten. DasMarktforschungsinstitut GreenSurvey, sowie zwei Firmen aus demBereich Bioenergie sind ebenfalls mit ihren Unternehmen am Markt.Unterstützt wird der Wettbewerb von einem Sponsoren- undPartnernetzwerk aus Gründerwesen und Finanzierung, Wirtschaft undMedien sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft,Energie und Technologie.Weitere Details zum Wettbewerb gibt es unterwww.planb-wettbewerb.de.Pressekontakt:BioCampus Straubing GmbHAnsprechpartnerin: Ann-Kathrin KaufmannEuroparing 4, D-94315 Straubing, Telefon: +49 9421 785-161planb@biocampus-straubing.de, www.planb-wettbewerb.deOriginal-Content von: BioCampus Straubing GmbH, übermittelt durch news aktuell