Ideen für die Logistik in den Innenstädten / Gedankenaustausch bei Veranstaltungen in Berlin und Amsterdam

Berlin (ots) - Verstopfte Straßen und hohe Stickoxidwertebeherrschen die Diskussion um die Lage in deutschen Innenstädten. Aufdem 34. Deutschen Logistik-Kongress in Berlin diskutierten Expertendie Zukunft des Transports in urbanen Zentren. Bei der Urban LogConkommende Woche in Amsterdam geht der Gedankenaustausch weiter."Unser größtes Problem ist das Wachstum", erklärt Dr. Gereon Uerz,Europe Region Foresight Leader bei der Arup GmbH. Bis zum Ende desJahrhunderts erwartet der Soziologe weltweit zahlreiche Megacitys mitbis zu 60 Millionen Einwohnern. Die Anforderungen an dieinnerstädtische Güterversorgung werden entsprechend hoch sein underfordern ganz neue Denkansätze: Warenlieferungen via Drohnen oderauch unterirdisch durch autonome Fahrzeuge sind denkbare Szenarien.Der Online-Versandhandelsriese Amazon ließ sich im Sommer diesesJahres bereits ein Drohnenhub patentieren.Was nach Zukunftsmusik klingt, basiert auf aktuellen Problemen:Zahlreiche deutsche Städte stoßen an ihre infrastrukturellen Grenzen,werden aufgrund der Nichteinhaltung von Schadstoff-Grenzwertenverklagt und erwägen Fahrverbote für Fahrzeuge mitVerbrennungsmotoren in ihren Zentren. Hier bieten alternativeAntriebskonzepte eine mögliche Lösung. "Wenn wir bis 2030 etwasändern wollen, bleibt allerdings nicht viel Zeit. Im Bereich derNutzfahrzeuge sprechen wir von zwei Fahrzeuggenerationen, umalternative Antriebe zu etablieren", erklärt Felix Kybart, LeiterAlternative Antriebe bei MAN Trucks & Bus AG. Er betont, dass jederfünfte Stadtbus des Unternehmens nicht mehr mit Verbrennungsmotorausgeliefert wird. "Die Nachfrage auf städtischer Seite steigt."Wichtig für Logistikunternehmen sei es, die Herausforderungenganzheitlich zu betrachten. Was das bedeutet, verdeutlichte SteffenKaup, Head of Future Innovation Transport and Logistics bei derDaimler AG. "Das Logistikvolumen steigt jährlich um etwa 2,7 Prozentan. Um das stetig steigende Transportaufkommen zu managern, könntenzum Beispiel Online-Frachtenbörsen dabei helfen, Leerkilometer vonLkw zu vermeiden." Daneben misst der Computerwissenschaftler auch dersogenannten Crowd-Delivery künftig eine wichtige Bedeutung zu. Dabeistellen Privatpersonen nach vorheriger Online-Registrierung Waren zu.Einen vollkommen anderen Ansatz für die Entlastung der Verkehrswegeverfolgt das Schweizer Unternehmen Cargo sous terrain AG. "Wirentwickelt derzeit ein vollautomatisches unterirdischesTransportsystem, das Waren über autonome Hochgeschwindigkeitskapselnin die Innenstädte liefert", berichtet Verwaltungspräsident PeterSutterlüti. Partner bei dem Leuchtturmprojekt ist dasUS-amerikanische Unternehmen Hyperloop One von Tesla-Gründer ElonMusk. Die Fahrzeuge werden ausschließlich mit erneuerbaren Energienbetrieben. Dem alternativen Antrieb kommt auch an anderer Stelle einegrößere Bedeutung zu - nämlich auf der letzten Meile. DHL startetePilotprojekte mit Lastenfahrrädern, die Waren in Containerboxen anihren Bestimmungsort bringen. Diese setzt der Logistiker in Frankfurtund Stuttgart zusammen mit den elektrischen betriebenen Transporternein, die als mobile Hubs fungieren.Die Vorzeichen für die Zukunft der Elektromobilität sind positiv.Denn die Kosten pro Kilowattstunde für den Batteriebetrieb haben sichin den letzten sieben Jahren um 77 Prozent verringert. Darum sindsich die Referenten auf dem 34. DLK einig: Das emissionsfreie Fahrenin der Innenstadt wird bis 2030 deutlich zunehmen.In der kommenden Woche, am 21. und 22. November 2017, treffen sichExperten aus Industrie, Handel, Logistikdienstleistung und Forschungauf der Urban Logistics Convention in Amsterdam, um über Lösungen fürdie Güterversorgung in urbanen Räumen zu diskutieren. Die UrbanLogConwird von Roland Berger und der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V.mit Unterstützung der niederländischen und französischenLogistikorganisationen VLM und ASLOG organisiert.Pressekontakt:Matthias Nothnagel / Mainblick - Agentur für Strategie undKommunikation GmbHTel.: 069 / 4898129-0; Mail: matthias.nothnagel@mainblick.comInfos: Bundesvereinigung Logistik (BVL)e.V. www.bvl.deOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell