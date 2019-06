Mit IdeenExpo, Fête de la Musique und den Chortagen - Musik non-stop in Hannover (FOTO)

Hannover (ots) -Paukenschlag zum Sommeranfang: Alle Musikfans sollten sich dasWochenende vom 21. - 23. Juni im Kalender eintragen und einen Besuchin der UNESCO CITY OF MUSIC Hannover planen. Bei der Fête de laMusique am Freitag, 21. Juni wird Hannovers Innenstadt ab 13:00 Uhrzur Open-Air Bühne für über 1.200 Musizierende. Unter dem Motto "Vivela musique" wird bei dem größten Musikfest der Welt in Hannover auffast 40 Bühnen und Plätzen der Sommeranfang gefeiert. In diesem Jahrsind auch zahlreiche internationale Musikerinnen und Musiker aus denUNESCO CITY OF MUSIC Netzwerken und Hannovers Städtepartnerschaftenunter anderem aus Neuseeland, England, Polen und Frankreich mitdabei. Eine spezielle Kinderbühne bietet ein buntes Programm fürFamilien, während sich die Electro-Szene am Steintorplatz zumFestival im Festival trifft.Am Freitagabend geht es dann auf der Showbühne der IdeenExpoweiter. Die Rap-Rocker Tiavo, der Rapper Weekend und das ErfolgsduoSDP spielen auf dem Messegelände. Die IdeenExpo ist Europas größtesJugend-Event für Naturwissenschaften und Technik. In der 7. Ausgabeist die Veranstaltungsfläche mittlerweile auf 110.000 qm angewachsenund lädt mit über 670 attraktiven Mitmach-Exponaten in vier Hallenein, die spannende Welt von Naturwissenschaft und Technik zuerkunden. Am Samstagabend wird es dann nochmal laut auf der IdeenExpoShowbühne - zum krönenden Abschluss werden die deutsch-französischeHip-Hop-Band Passepartout, der Singer-Songwriter Hugo Helmig sowiedie Stars von Sunrise Avenue ein musikalisches Feuerwerk abfackeln.Das Beste daran: Der Eintritt zur IdeenExpo und auch zu auch zu allenKonzerten - ist frei!Liebhaber der Chormusik empfängt Hannover bei den 11. Chortagenmit einem hochkarätigen Programm, bestehend aus nahezu 50teilnehmenden Ensembles aus dem In- und Ausland. Vom 22. - 29.Juniwerden sich die unterschiedlichen Chöre in eindrucksvollen Sälen wieder Galerie Herrenhausen oder dem Sendesaal des NDR klanglichpräsentieren. Mit dem Projekt "Samson" bieten die Chortage 2019 denMitgliedern der Chöre zum dritten Mal die Möglichkeit, an einemgroßen MitSing-Konzert teilzunehmen. Hier können sie gemeinsam mitinternationalen Solisten unter der Leitung des Dirigenten NicholasMcGegan am eindrucksvollen Oratorium "Samson" von Georg FriedrichHändel mitwirken. Beim Auftaktkonzert in der Christuskirche werdenGastchöre aus Lübeck und Luzern sowie das Collegium Vocale ausHannover Chormusik mit höchster Professionalität zum Besten geben.Passend dazu bietet die Hannover Marketing und Tourismus GmbH einErlebnispaket inklusive zwei Hotelübernachtungen an. Für 149 EUR proPerson im Doppelzimmer übernachten Musikfans in einem 4 Sterne Hotel,nehmen an der musikalischen Rundfahrt "Sound of Hannover" teil undhaben die Möglichkeit vom 21. - 23. Juni 2019 die zahlreichenmusikalischen Angebote Hannovers zu erleben.Mehr Informationen unter: www.visit-hannover.com/erlebnispaketePressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbH0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.dewww.visit-hannover.comOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell