IdeenExpo: Bunte Informationen zwischen Paintball und Slush-Eis (FOTO)

Frankfurt (ots) -Mit einem selbst konzipierten Messestand haben Azubis der Lack-und Druckfarbenindustrie neun Tage auf der IdeenExpo 2019 in Hannoverfür Aufsehen gesorgt: Paintball, Slush-Eis und jede MengeInformationen gehörten zu den Highlights auf Europas größtemJugendevent für Naturwissenschaften und Technik.Es war ein voller Erfolg: Mit über 390.000 Besuchern und 270Ausstellern, verteilt auf 110.000 Quadratmeter Fläche, hat dieIdeenExpo auch 2019 wieder Rekorde gebrochen und Jugendliche aus ganzDeutschland angelockt. Nachdem Europas größtes Jugendevent fürNaturwissenschaften und Technik seine Tore geschlossen hat, ist nunauch für die Lack- und Druckfarbenindustrie Zeit, Bilanz zu ziehen:Monatelang hatte sich die Branche vorbereitet. Rund 50Auszubildende hatten die Unternehmen des Verbands für Lack- undDruckfarbenindustrie (VdL) freigestellt, damit sie in Workshops aufdem Gemeinschaftsstand mit dem Verband der Chemischen Industrie (VCI)das eigene Branchenprofil herausarbeiten. Dabei haben die jungenLeute ihre Wünsche umgesetzt: Entstanden ist ein abwechslungsreicherParcours mit Stationen, an denen Schüler, Eltern und Lehrer das ThemaFarbe und Ausbildung informativ kennenlernen konnten. Dass die Ideenden Nerv der jungen Besucher getroffen haben, zeigte sich ab demersten Tag: Paintball-Kabine, Slush-Eis, eine Fotobox und eineStation zum Mischen individueller Nagellacke wurden geradezubelagert."Der Besuch auf der IdeenExpo hat alle meine Erwartungenübertroffen", kommentiert VdL-Präsident Peter Jansen die Messe unddie Arbeit der Azubis, die den Stand auch während der Messetagebetrieben haben. "Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für unserenaturwissenschaftlich-technischen Berufe wie Lacklaborant, Chemikantoder Verfahrensmechaniker", erläutert Jansen das Engagement bei derNachwuchswerbung für die Lackhersteller, die sich wie die meistenIndustriezweige aktiv um den Nachwuchs bemühen müssen.Der VdL wollte die Vielfalt der bunten Branche jung und frischdarstellen und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten attraktivzeigen. Das ist wohl gelungen: 1660 selbstgemischte Nagellacke wurdenhergestellt, 2100 Bilder entstanden in der Fotobox, in der man sichvor berufstypischen Szenerien ablichten lassen konnte. Ganze 18.500Becher Slush-Eis wurden den Helfern fast aus den Händen gerissen, undsage und schreibe rund 100.000 mal schossen Besucher aufMolekül-Attrappen in der stets umlagerten Paintball-Kabine. DieVerweildauer auf dem Gemeinschaftstand lag laut VCI im Schnitt bei2,5 Stunden."Das Engagement der Auszubildenden hat mich begeistert", stelltVdL-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Engelmann am Ende der IdeenExpofest. "Ich habe immer den Willen und die Lust der Azubis gespürt,ihren Messeauftritt zu etwas ganz Besonderem zu machen. Und ich habeauch gemerkt, wie stolz sie sind, ihre Branche auf so einem großenEvent repräsentieren zu dürfen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,dass die Lack- und Druckfarbenindustrie über einen so ambitioniertenund intelligenten Nachwuchs verfügt."