Idee für Hunde an Silvester: Noise Cancelling-Technologie könnte lärmbedingten Stress für Tiere reduzieren

Köln (ots) -- Die Idee: Eine spezielle Hunde-Box reduziert Böller-Lärm mittelsNoise Cancelling-Technologie, wie sie auch bei Kopfhörern undAutomobilen zum Einsatz kommt- Video von Ford zeigt, wie eine solche Hunde-Box funktionierenkönnteSilvester steht bevor. Und auch dieses Mal werden die Menschen denJahreswechsel mit einem Countdown einleiten, dann wird derNachthimmel von Feuerwerk erhellt. Nur Haustiere leiden mituntersehr. Für sie kann der Lärm von Böllern und Raketen zu einerstressigen Erfahrung werden.Schätzungsweise 45 Prozent der Hunde zeigen Anzeichen von Angst,wenn sie Feuerwerk hören, was mitunter auch für die Besitzer eineBelastung darstellt. Dies hat eine Studie aus Großbritannienergeben*. Eine mögliche Antwort könnte nun einegeräuschunterdrückende Hunde-Box sein, die eine ähnliche Technologiewie in Autos und Kopfhörern verwendet, um empfindliche Hundeohren zuschützen.Mehr Infos finden Sie im folgenden Video:https://youtu.be/3Kc9xzuWP5QSobald die Mikrofone in der Hunde-Box den Klang des Feuerwerksidentifizieren, sendet ein eingebautes Audiosystem entgegengesetzteFrequenzen aus, die Geräusche vollständig neutralisieren oderzumindest deutlich reduzieren. Das Außenmaterial eignet sich dankseiner hohen Dichte ideal für den Schallschutz und ist damit einwesentlicher Bestandteil des Designs. Das Ergebnis: kein Stress mehrfür das Haustier. Bislang handelt es sich bloß um ein Konzept, dasfür Hunde jedoch Potenzial für einen besseren Start ins neue Jahrbietet."Viele Tiere finden Feuerwerk beängstigend. Im Vergleich zuMenschen können Hunde sogar Dinge hören, die viermal weiter entferntsind. Außerdem nehmen die Tiere einen viel größeren Frequenzbereichwahr. Die Vorbereitung auf das Feuerwerk ist der Schlüssel dafür,dass die Tiere keinen Stress erleiden. Hierzu gehört es auch, einenOrt zu finden, an dem sich ein Haustier sicher fühlen kann", sagteGraeme Hall ("The Dogfather"), einer der besten HundetrainerGroßbritanniens, der bereits 5.000 Hunden und ihren Besitzerngeholfen hat.Die Idee für die Hunde-Box wurde von der NoiseCancelling-Technologie inspiriert, die Ford in Europa mit dem FordEdge eingeführt hat. Noise Cancelling sorgt für mehr Ruhe imInnenraum von Fahrzeugen. Wenn Mikrofone etwa Geräusche von Motoroder Fahrtwind aufnehmen, neutralisiert das Audiosystem die Geräuschedurch speziell erzeugten Gegenschall."Wir haben uns gefragt, wie jene Technologien, die wir in unserenAutos einsetzen, auch in anderen Situationen helfen könnten. Dabeifiel uns ein, dass Hunde durch den Einsatz unseres Active NoiseControl Systems möglicherweise ein ruhigeres Silvester erleben. DieIdee ließe sich sicherlich auch auf andere Haustiere übertragen",sagte Lyn West, Brand Content Manager, Marketing Communications, Fordof Europe.Die lärmreduzierende Hunde-Box ist vorerst nur ein Prototyp. Abersie begründet als erstes Konzept eine neue Initiative von Ford mitdem Namen "Interventions". Dabei geht es um den Einsatz vonUnternehmens-Know-how zur Lösung von Alltagsproblemen.* RSPCA News, 30. Oktober 2014