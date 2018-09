Idean entwickelt Customer Experience Design für revolutionären Augmented Reality Service

Berlin (ots/PRNewswire) - Augmented Reality spielt imtechnologischen Bereich eine immer wichtigere Rolle, beeinflusst aberauch das Customer Experience Design nachhaltig. Das BerlinerIdean-Team und RoomAR arbeiten deshalb gemeinsam daran, dieEinkaufserfahrung beim Möbelkauf nachhaltig zu revolutionieren.Seit rund zwei Jahrzehnten stellt Idean immer wieder aufs Neueseine Erfahrung bei der Entwicklung zukunftsweisender Designs unterBeweis. Im Mittelpunkt der Arbeit der Agentur steht tiefesVerständnis für den Nutzer und seine Bedürfnisse bei der Interaktionmit komplexen, digitalen Diensten. Diese Erfahrung und auch dasentsprechende Know-how lässt das Team um Studioleiter NormanFriedenberger in die Zusammenarbeit mit RoomAR einfließen.Als einen der Kernpunkte der Idean-Philosophie stelltFriedenberger heraus: "Wir arbeiten Seite an Seite mit unserenKunden. Strategische Partnerschaften geben uns die MöglichkeitGeschäftsprozesse nachhaltig und umfassend zu gestalten."Idean und RoomAR wollen einen nahtlosen Übergang zwischen Menschund Technologie schaffen - eine einzigartige Nutzererfahrung, bei derOn- und Offline-Welt miteinander verschmelzen. Da es bisher kaumvergleichbare Anwendungen gibt, die der AR-Technologie so vielabverlangen, leisten Idean und RoomAR Pionierarbeit.Die RoomAR App macht Produkte in den eigenen vier Wänden räumlicherlebbar. Via Smartphone, Tablet oder Datenbrille kann der Kunde z.B.eine Couch statt im Katalog direkt in seinem Wohnzimmer sehen. Dasgeschieht in Echtzeit und in Architektenqualität. Darüber hinaus"versteht" RoomAR auch Räume mittels künstlicher Intelligenz und kannselbstständig Einrichtungsvorschläge geben. So skaliert RoomAR dasMarkenerlebnis mittels state of the art Technologie undherausragendem Design: Der Kunde wird emotional berührt, setzt sichintensiv dem Produkt auseinander und kann seine Kaufentscheidungsicher treffen."Die flexible Zusammenarbeit mit dem Team schätzen wir sehr. AlsStart-up arbeiten wir in einem ungeheuer dynamischen Umfeld, Ideankann flexibel auf alle Änderungen eingehen und uns beratend zur Seitesteht," freut sich Naimah Schütter, Co-Founder und CEO bei RoomAR.Sie führt weiter aus: "Für uns ist das eine wichtige Basis für dieweitere Zusammenarbeit. Immerhin ist idean inzwischen maßgeblich ander UX-Entwicklung beteiligt. Wir sind mit den Ergebnissen unsererKooperation mehr als zufrieden, zumal die Designqualität bei unserenProdukten ein starkes Alleinstellungsmerkmal ist."Über Idean:Idean ist eine globale Designagentur, die Design als strategischesWerkzeug nutzt, um Unternehmen zu transformieren und Zukunftsvisionenzu erschaffen. Mit 11 Studios und über 300 Designprofis weltweitarbeitet Idean zusammen mit Organisationen jeder Größe, von Startupsbis zu Fortune 500-Unternehmen. Aufbauend auf dem human-centeredDesign Ansatz kreiert Idean Produkte, Dienstleistungen undErfahrungen, die sich nachhaltig auf das Kundenerlebnis auswirken. ImJahr 2017 trat Idean der Capgemini-Gruppe bei, um seine strategischenFähigkeiten und globale Reichweite zu stärken und ist heute ein Teilvon Capgemini Invent.Weitere Informationen über Idean:https://www.idean.com/https://www.idean.com/work/roomar-creating-the-next-dimension-of-retail (https://www.idean.com/work/roomar-creating-the-next-dimension-of-retail)Weitere Informationen über RoomAR:https://www.roomar.de/Pressekontakt:Leeni HarmainenTel: +49 (174) 274 5539E-Mail: leeni.harmainen@idean.comOriginal-Content von: Idean, übermittelt durch news aktuell