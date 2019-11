Ideamed GmbH erwirbt digitalen Coaching- und Psychotherapie-Anbieter Vivelia GmbH / Die Gesundheitsgruppe erweitert damit das Coaching-Angebot ihrer CIP Akademie um digitale Services (FOTO)

Bad Wiessee/Berlin (ots) -Die familiengeführte, mittelständische Gesundheitsgruppe Ideamed GmbH aus Bayernübernimmt zum 01. Januar 2020 die Vivelia GmbH. Mit deren Digitalplattformweitet Ideamed das eigene Coaching-Angebot auf den Online-Bereich aus und bietetden bestehenden Vivelia-Kunden die Betreuung über die bereits vertraute digitaleLösung an.Die Ideamed GmbH deckt mit ihren stationären und teilstationären Einrichtungensowie medizinischen Versorgungszentren ein breites Spektrum an psychosomatischerVersorgung in München, am Tegernsee und in Bad Tölz ab. Mit dem Centrum fürIntegrative Psychotherapie (CIP) unterhält die Ideamed einen Versorgungsverbundim Großraum München mit umfassender Expertise in der Behandlung vonpsychosomatischen Erkrankungen. Die CIP Akademie im Zentrum Münchens bietetstaatlich anerkannte Aus-, Weiter- und Fortbildung für Psychotherapie an. Unterdem Dach der CIP Coaching Academy wird das eigene Coaching-Angebot durch die nunerworbene Plattform online stark ausgebaut und damit auch für die Bestandskundender 2014 gegründeten Vivelia GmbH, Start-ups sowie kleine und mitteständischeUnternehmen, noch attraktiver.Ludwig Klitzsch, Eigentümer und Geschäftsführer der Ideamed GmbH, erläutert:"Der Erwerb der erprobten und bewährten Digitalplattform von Vivelia ermöglichtes uns, unser bisheriges Coaching-Angebot zeitgemäß und auf hohem Niveauweiterzuentwickeln. Durch die Kombination von persönlicher und ortsunabhängigerBetreuung können wir zukünftig noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kundeneingehen, insbesondere da der Bedarf an psychotherapeutisch fundiertem undqualifiziertem Coaching steigt".Daniel Kollmann, Gründer und Geschäftsführer der Vivelia GmbH, wird dieIntegration der Vivelia-Plattform in die CIP Coaching Academy begleiten undanschließend in eine beratende Rolle wechseln. "Unsere technische Basis und dasdamit verbundene Know-How trifft bei Ideamed auf ausgewiesene Experten imBereich Psychotherapie und Coaching. Ich freue mich auf die weitere Entwicklungdieses Zusammenschlusses", kommentiert er den Verkauf.Die Online-Plattform ermöglicht Organisationen, Teams und Mitarbeitern,Coachings digital via Chat, Video oder Telefon in Anspruch zu nehmen, sowieTermine vor Ort zu vereinbaren. Das Angebot umfasst Kurzzeitberatung in Form vonAkut-Coaching, lösungsorientiertes Mitarbeiter-Coaching, Team-Coaching undbegleitendes Organisations-Coaching. Eine Besonderheit sind sogenannteCoaching-Kontingente, die von Unternehmen erworben und von deren Mitarbeiternüber die Online-Plattform nach Verifizierung absolut anonym abgerufen werdenkönnen. Ludwig Klitzsch: "Die digitale Beratung über die ausgesprochendurchdachte, sichere und intuitive Plattform wird unseren hochqualifiziertenPsychotherapeuten und dem Netzwerk der bestehenden zertifizierten Coaches einewesentlich umfangreichere und individuellere Betreuung unserer Kundenermöglichen. Das ist ein Kernanliegen von uns und wird es auch zukünftigbleiben".Im Rahmen ihrer Digitalstrategie stieg die Ideamed GmbH bereits im Jahr 2016 alsInvestor in den E-Health-Service Doctolib, ein Patienten- undTermin-Management-Software-Angebot, ein. Mit dem Kauf der Vivelia GmbHunternimmt das Familienunternehmen den nächsten Schritt, seine hohen Ansprüchein Versorgungsfragen auch im Online-Bereich umzusetzen.Über IdeamedDie Ideamed GmbH ist eine in dritter Generation familiengeführteGesundheitsgruppe mit Schwerpunkt auf Psychosomatik, Innere Medizin undOrthopädie, mit Sitz in Bad Wiessee.Zur Ideamed GmbH gehören die Klinik im Alpenpark in Bad Wiessee am Tegernsee,die dem Versorgungsverbund Centrum für Integrative Psychotherapie (CIP)angeschlossene CIP Klinik Dr. Schlemmer in Bad Tölz, die CIP Tagesklinik inMünchen-Schwabing, das staatlich anerkannte Ausbildungsinstitut fürPsychotherapeuten CIP Akademie in München sowie sechs interdisziplinäre,medizinische Versorgungszentren in München und Umgebung mit demBehandlungsschwerpunkt Psychosomatik. In der Region Tegernsee unterhält dasUnternehmen zudem zwei auf orthopädische Behandlungen spezialisiertemedizinische Versorgungszentren. Weitere Informationen unter www.ideamed.de.Über VIVELIAVIVELIA - Coaching for better work bietet Unternehmen Coachings für Mitarbeiterund Führungskräfte, um Herausforderungen zu lösen und somit die Produktivitätund Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern: digital, kundenzentriert undskalierbar. Dank digitaler Lösungen per Chat und Video lassen sich Coachings inden Arbeitsalltag integrieren. VIVELIA wurde 2014 gegründet, um den Weg zumentaler Gesundheit zu erleichtern und damit einen nachhaltigen Wandel in derUnternehmenskultur zu schaffen.Pressekontakt:Simone ThaysenUnternehmenssprecherinTelefon: 089 13079346Mail: simone.thaysen@ideamed.deKathrin AueKommunikationsberaterinMobil: 0151 70090039Mail: kommunikation@kathrinaue.deOriginal-Content von: Ideamed GmbH, übermittelt durch news aktuell