Ideale Planungshilfe für den nächsten Camping-Urlaub: Der ADAC Stellplatzführer 2018 für ganz Europa / Detaillierte Infos zu mehr als 6.800 Wohnmobil-Stellplätzen in 37 europäischen Ländern (FOTO)

München (ots) -Camping ist so gefragt wie nie: Das eigene Zuhause auf vier Rädernund volle Flexibilität machen diese Art von Urlaub attraktiv undunkompliziert. Als optimale Planungshilfe bietet der "ADACStellplatzführer 2018" Wohnmobil-Urlaubern ausführliche Informationenzu über 6.800 Stellplätzen in Deutschland und Europa.Praktisch und kompakt: Neu ist die übersichtliche Ausgabe in zweiBänden mit insgesamt 1.500 Seiten. Band 1 informiert über 3.800Stellplätze in Deutschland und Nordeuropa, Band 2 bietet allesWissenswerte zu über 3.000 Stellplätzen in Südeuropa.Neu sind auch die Beschreibungen von rund 1.100 zusätzlichenPlätzen, davon 579 in Skandinavien. Insgesamt liefert jeder Band proStellplatz 200 topaktuelle Details über Versorgungs- undEntsorgungseinrichtungen, Lage und Zufahrt, Ausstattung und Gebühren.Neu sind die Piktogramme Kinderspielplatz, Waschmaschine undWäschetrockner.Für den schnellen Gesamtüberblick zum Angebotsniveau der Plätzegibt es das 5-Sterne-Bewertungssystem für sechs verschiedeneKategorien, die von unseren erfahrenen Inspekteuren vor Ort überprüftund bewertet werden. Das Buch beinhaltet außerdem zwei separatePlanungskarten. Mit der "ADAC CampCard" erhalten Urlauber auf rund400 Stellplätzen in Europa Rabatte, Sonderpreise undVorteilsangebote.Der "ADAC Stellplatzführer 2018" ist ab Anfang November für 22,80Euro im Buchhandel sowie in den ADAC Geschäftsstellen und im Internetunter www.adac-shop.de erhältlich.