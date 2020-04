Ideale Kaufchance bei NanoRepro

Schnäppchenjäger aufgepasst! Die Aktien von NanoRepro verlieren heute unter dünnen Umsätzen rund 4 Prozent. Damit fällt der Kurs deutlich unter 3 Euro und wird damit schlagartig für Schnäppchenjäger interessant. Denn alleine bis zum bisherigen Höchstkurs von vor einigen Tagen winken hier schnelle 20 Prozent Kursgewinn. Der Reihe nach:

In der zweiten März-Woche begann bei NanoRepro der Boom. Das Unternehmen hatte damals begonnen Corona-Schnelltests an Kliniken, Ärzte etc. auszuliefern. Dementsprechend war der Aktienkurs von 0,64 auf über 3 Euro explodiert. In der Spitze liefen die Notierungen sogar bis 3,86 Euro. Zuletzt rutschte der Kurs wieder unter 3 Euro.

Derzeit laufen die Abschlussarbeiten an einem Corona-Schnelltest für Privatpersonen. NanoRepro will diesen Test online und über Drogerien/Apotheken vertreiben. Wenn schon ein Test für B2B-Kunden einen solchen Run auf die Aktie auslöst, dürfte der Kurs komplett explodieren, wenn der Direktvertrieb an Privatkunden beginnt.