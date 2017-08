Ideal für unterwegs: der kompakte Premium-Rasierer Panasonic ES-CV51 / Der elegante Reisebegleiter überzeugt mit patentierter Linearmotortechnologie und leistungsstarkem 5-Klingen-System (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Der Premium-Kompaktrasierer ES-CV51 ist die perfekte Wahl fürdenjenigen, der bei der täglichen Rasur zu Hause oder auf Reisen dengleichen Komfort genießen möchte. Erstmals auf der IFA 2017präsentiert, vereint er im Kleinformat edles Design mitleistungsstarker Linearmotortechnologie. Bei der weltweiteinzigartigen und von Panasonic patentierten Technik erfolgt dieKraftübertragung vom Motor zum Schermesser völlig ohne Reibung. DerVorteil: Unabhängig vom Ladezustand des Akkus oder der individuellenBartdichte arbeitet der ES-CV51 immer mit voller Schnittleistung. DieRasur wird so besonders gleichmäßig und hautschonend. Gleichzeitigwerden alle Barthaare in einem Zug erfasst und perfekte Ergebnisse inkürzester Zeit erzielt.Präzise, schnell und individuellWie alle Panasonic-Rasierer steht auch der ES-CV51 in derjahrtausendalten Tradition der japanischen Klingentechnologie. Miteinem extrem scharfen Schliffwinkel von 30 Grad zählt er zu denschärfsten Elektrorasierern am Markt. Die nickelfreien,feinstpolierten Präzisionsklingen sorgen selbst bei dichtem Bartwuchsfür eine besonders hautnahe und präzise Rasur, wenigerHautirritationen und ein gleichmäßiges Nachwachsen des Bartes. DasZusammenspiel von fünf verschiedenen Klingen erfasst und schneidetdabei auch die schwierigsten Stellen des Bartes. Für eine ultraglatteRasur kürzt der Integralschneider lange Haare, die Ultrakontakt-Folierichtet anliegende Haare auf und die Feinschliff-Folie erfasst selbstwiderspenstige Haare, die entgegen der Wuchsrichtung stehen. Diescharfe 45 Grad-Trimmerklinge des integrierten Langhaarschneidersermöglicht zudem eine schnelle Vorrasur des 3-Tage-Bartes odergezieltes Trimmen einzelner Partien.Mit dem integrierten Panasonic Bartdichten-Sensor wird dieindividuelle Bartstruktur in Echtzeit ermittelt und die Leistung desScherkopfes entsprechend angepasst. Bereits rasierte Stellen werdenerkannt und die Leistung wird hier, zur Schonung der Haut, reduziert.Mit 14.000 Schwingungen pro Minute verfügt der ES-CV51 über einausgesprochen kraftvolles Klingensystem, das beim Einsatz von 5Klingen mit 70.000 Schneidebewegungen pro Minute arbeitet.Komfortable und flexible AnwendungJe nach persönlicher Vorliebe kann der Kompaktrasierer ES-CV51 füreine pflegende Nassrasur mit Schaum und Gel oder auch für eineschnelle und praktische Trockenrasur verwendet werden. Das Gerät ist100 Prozent wasserdicht und lässt sich unter fließendem Wasser leichtreinigen. Während der Rasur unterstützen zwei Soft-Gleitrollen dieScherkopfbewegungen. So folgt der Rasierer spielend denHandbewegungen und gleitet besonders sanft über die Haut. In denedlen, matten Farbtönen Silber und Schwarz fügt sich der ES-CV51optimal ins Interieur des Badezimmers ein. Das praktischePocketformat von 12,6cm x 7,2cm x 4,6cm, die automatischeSpannungsanpassung (100-240 V, 50 / 60 Hz) und die integrierteReisesicherung machen ihn zudem zum perfekten Begleiter fürunterwegs.Preis und VerfügbarkeitAb November 2017 ist der Panasonic Kompaktrasierer ES-CV51 zumPreis von 249,95 Euro (UVP) erhältlich.Weitere Informationen über Panasonic Rasierer finden Sie auch aufYoutube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLF68F4E202E07BBF9Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen (Unternehmen)Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comAnsprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur)Julia Bouwman von Brand AffairsTel.: +49 (0)40 808114-212E-Mail: julia.bouwman@brand-affairs.deOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell