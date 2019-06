IdealRatings wird State Street eine ESG-Daten-Suite bereitstellen und so das Angebot der ESG-Lösung ESGX® erweitern

Weitere Suchergebnisse zu "State Street":

Boston und San Francisco (ots/PRNewswire) - IdealRatings, Inc. gabheute eine neue Kollaboration mit State Street Corporation bekannt.Beide Unternehmen untermauern damit ihre Zusagen, die globaleIntegration von Risikomanagementstrategien basierend auf Umwelt-,sozialen und Unternehmensführungsgesichtspunkten (Environmental,Social and Governance, ESG) in die Entscheidungsfindungsprozesse fürInvestments zu unterstützen. Erzielt wird dies durch einziartigeESG-Datenelemente.IdealRatings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487844-1&h=2357102177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487844-1%26h%3D1127100701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idealratings.com%252Fesg-solutions%26a%3DIdealRatings&a=IdealRatings) wird StateStreet die zugrundeliegenden Datenpunkte für bis zu 40.000Unternehmen weltweit zur Verfügung stellen. Diese Daten decken mehrals 200 Parameter, einschließlich individueller ESG-Ergebnisse unddetaillierterer Informationen zu Unternehmensrundsätzen, Zielen,Implementierungen, Strukturen und Offenlegungsaktivitäten, ab.Ebenfalls werden kontroverse Beteiligungen als Hersteller oderZulieferer hinsichtlich Branchen, wie Bergbau, Waffen, Chemikalien,gentechnisch modifizierten Organismen, medizinischer Forschung undTabak, untersucht.Mit dieser Vereinbarung wird State Street dieDatenquellenressourcen für Portfolios erweitern, die aktuell mitState Streets Produkt ESGX® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2487844-1&h=920496831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487844-1%26h%3D166035302%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.statestreet.com%252Fsolutions%252Fby-capability%252Fssgx%252Finvestment-insights%252Finteractive-tools%252Fesg.html%26a%3DState%2BStreet%2527s%2BESGX%25C2%25AE&a=State+Streets+Produkt+ESGX%C2%AE) analysiertwerden. ESGX® ist ein im Jahr 2017 veröffentlichtes Analysetool, dasInformationen bereitstellt, um Kunden dabei zu unterstützen, ihreESG-Investments transparenter und standardisierter zu gestalten.ESGX® wurde von State Street Global Exchange entwickelt. Dabeihandelt es sich um das Daten- und Analyseunternehmen von StateStreet. Das Tool bietet Kunden eine Webplattform, über die diesebewerten können, wie stark ihre Portfolios ESG-Faktoren ausgesetztsind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die CO2-Bilanz einesUnternehmens, die Art der in der Lieferkette eingesetztenArbeitskräfte und die statistische Vielfalt im Vorstand.Mohamed Donia, CEO der IdealRatings, kommentierte die Vereinbarungwie folgt: "IdealRatings ist hocherfreut, mit State StreetCorporation gemeinsam an ihrer ESGX®-Plattform zu arbeiten. Wir sinddavon überzeugt, dass wir mithilfe dieser Kollaboration dazu in derLage sein werden, die sich in der Welt abzeichnenden Veränderungenund Trends in Bezug auf ethisches Investment mit offenen Armenbegrüßen zu können.""Wir freuen uns, IdealRatings als einen unserer neuenESG-Datenanbieter begrüßen zu dürfen. IdealRatings verfügt überumfangreiche Erfahrungen in den Bereichen ESG und ethischeInvestment-Forschung. Mithilfe unserer Analyse-Engine ESGX® möchtenwir unseren Kunden Einblicke ermöglichen, damit sie unüblichefinanzielle "Tail"-Risiken (und Chancen) innerhalb ihrer Portfoliosidentifizieren können. Wir sind überzeugt, dass IdealRatings unserebestehende Suite an ESG-Datenanbietern ideal ergänzen wird", so MarkMcDivitt, Managing Director, Head of ESG Solutions der State Street.Informationen zu IdealRatings, Inc.IdealRatings, ist ein in San Francisco eingetragener, weltweitagierender Lösungsanbieter für ethische Investments. DieDatenbanklösungen von IdealRatings für Dividendenpapiere, REIT undfestverzinsliche Anlagen richten sich an global tätigeInvestment-Manager und Anlagenbesitzer. IdealRatings Lösungen sindvon führenden Finanzinstitutionen, Vermögensmanagern, Indexanbieternund Maklerunternehmen in mehr als 25 Ländern zugelassen. Besuchen Siedie IdealRatings-Website unter www.idealratings.com.Pressekontakt:IdealRatings Inc:Mr. Magdy Eissa,meissa@idealratings.com+ 1 415 955 2737State Street Corporation:Nadia HassiniNhassini@statestreet.com+ 44 203 395 7145Logo - https://mma.prnewswire.com/media/898239/IdealRatings_Logo.jpgOriginal-Content von: IdealRatings, übermittelt durch news aktuell