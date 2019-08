Ideagen bringt moderne, schlanke und optisch ansprechende Version von Q-Pulse zum 25-jährigen Jubiläum der Software auf den Markt

Nottingham, England (ots/PRNewswire) - Ideagen, derSoftwareanbieter für Governance, Risk and Compliance (GRC), hatzeitgleich mit dem 25-jährigen Jubiläum der Software eine neueVersion seiner Q-Pulse-Anwendung auf den Markt gebracht.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, hier klicken: https://www.multivu.com/players/uk/8584551-ideagen-launches-modern-version-of-q-pulse/.Das britische Unternehmen, das weltweit mit Standorten inGroßbritannien, Europa, den USA, Südostasien und den VAE vertretenist, hat heute (Montag, den 5. August) die Version 7 von Q-Pulsevorgestellt, die jüngste Weiterentwicklung der Qualitäts-,Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Lösung.Unter Beibehaltung der Kernfunktionalitäten wie Dokumenten-,Audit- und Korrekturmaßnahmenmanagement verfügt das browserbasierteQ-Pulse 7 über leistungsstarke Dashboard-Funktionen für mehr BusinessIntelligence und eine intuitive Benutzerfahrung.Ian Hepworth, Ideagens Chief Technology Officer, sagte: "Es isteine außergewöhnliche Leistung, dass ein Softwareprodukt 25 Jahrelang an der Spitze des Marktes steht. Diesen Meilenstein aus eigenerKraft zu erreichen, ist etwas ganz Besonderes und wir sindunglaublich stolz auf diese neueste Version.""Mit Q-Pulse 7 haben wir ein modernes, schlankes und optischansprechendes Softwareprodukt entwickelt, das die Anwendung auf einneues Niveau hebt. Wir haben uns darauf konzentriert, Daten aus demgesamten Unternehmen durch optisch ansprechende und schnellzugängliche Dashboards zum Leben zu erwecken, um sicherzustellen,dass Benutzer schnell und einfach auf Informationen zugreifen können,die für sie wichtig sind."Q-Pulse kam 1994 zum ersten Mal auf den Markt und hat sicherstmals als Qualitätsmanagementlösung einen Namen gemacht, dieUnternehmen bei den ersten Schritten zur papierlosen Kontrolle vonProzessen im Zusammenhang mit dem Dokumenten-, Audit- undKorrekturmaßnahmenmanagement unterstützt.Seitdem hat jede Version die Möglichkeiten von Q-Pulse erweitert,um zu einer vertrauenswürdigen Lösung für mehr als 2.000 Unternehmenzu werden, die in einigen der weltweit am stärksten reguliertenBranchen tätig sind.George Hall, Ideagens Produktmanager für Q-Pulse, sagte: "Q-Pulseunterstützt Unternehmen beim Aufbau eines Repositorysgeschäftskritischer Informationen, die sie zur Verbesserung andererProzesse nutzen können. Mit Q-Pulse 7 können alle diese Informationensofort an die Oberfläche gebracht werden, um das Verständnis derUnternehmensleistung wie nie zuvor zu verbessern. Es geht wirklichüber die einfache Analyse hinaus und öffnet die gesamte Datenbank füreine genaue Überprüfung."Ben Dorks, CEO von Ideagen, sagte: "Q-Pulse 7 ist ein bedeutendesRelease, das von unseren Kunden mit Spannung erwartet wurde. Wirglauben, dass es eine große Rolle dabei spielen wird, unsere Positionals führender Anbieter von Qualitäts-, Sicherheits-, Risiko- undCompliance-Software weltweit zu festigen."www.ideagen.com/products/q-pulseLogo - https://mma.prnewswire.com/media/718966/Ideagen_Logo.jpgPressekontakt:Joe O'BrienPR & Media RelationsIdeagen+44 (0) 1629 699100+44 (0) 7916 131501joseph.obrien@ideagen.comOriginal-Content von: Ideagen Plc, übermittelt durch news aktuell